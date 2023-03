Dalma no pudo evitar las lágrimas por Maradona

19/03/2023 - 23:17 Pura Vida

La tercera temporada de "Seres Libres", el programa sobre adicciones y recuperación que conduce Gastón Pauls por la pantalla de Crónica TV, debutó con la visita de Dalma Maradona, quien envuelta en lágrimas recordó los momentos duros que pasó su padre, el fallecido Diego Armando Maradona, a raíz de la adicción a las drogas y la consecuencia que eso le trajo a toda su familia.

"No soy adicta a nada y por la historia que traigo, no me acercaría a nada que yo sepa que me puede llegar a generar una adicción", empezó diciendo Dalma luego de confesar que siempre hizo un esfuerzo grande "en ser prolija, educada y muy medida en todo".

En ese marco, contó algunas anécdotas de cuanto ella era chica, las que después cobraron sentido cuando su padre se las tradujo, de grande. "Una vez él estaba en el baño consumiendo y yo tenía 3 ó 4 años y le toqué la puerta y no lo dejé de hacer hasta que él tuvo que tirar todo y salir a hablar conmigo. Y él me dijo: me ibas salvando de esa manera", dijo emocionada, aunque aclaró que en ese momento no sabía lo que su padre hacía.

Sin embargo, Dalma aseguró que nunca detectó los momentos en que Diego estaba bajo los efectos de las drogas: "Yo nunca registré una situación de decir 'uy esto se puso feo', yo no tenía momentos feos con él de pensar 'uy estuvo consumiendo' porque él se cuidaba mucho para cuidarnos a mi hermana y a mí y mi mamá también nos cuidaba mucho. Sí tengo registros de ver cosas de él y de decir 'acá claramente no estaba bien'", admitió.