Andrea Rincón esta vez será la mala de la ficción

23/03/2023 - 21:15 Pura Vida

Los programas de entretenimiento han ganado espacio en la televisión argentina. Por lo que el estreno de la segunda temporada de “Argentina, tierra de amor y venganza” marcará la vuelta de la ficción local, al prime time, por lo menos en eltrece, ya que Telefé también anunció el estreno de una telenovela, pero de origen brasileño: “Pantanal”. Aún no se sabe la fecha exacta en el que llegará “Atav 2” a la programación del canal cuyo contenido dirige Adrián Suar.

No obstante, sus protagonistas ya comenzaron a revelar el perfil de sus personajes, como Andrea Rincón, quien en la primera entrega encarnó a “Pirucha”, la prima del personaje interpretado por Gonzalo Heredia y ahora se pondrá en la piel de Mónica Villalobos.

“Mi personaje es bastante oscuro, hago de mala. Yo soy una primera vedette que está trabajando hace años y de repente llega Ana, interpretada por Justina Bustos, y me viene a destronar. Y empiezo a pelear por mi lugar haciendo cosas para las que el fin justifica los medios, y yo tiré algunas ideas porque me las hicieron”, contó Rincón a Televisión.com.ar.

Y sumó: “Estoy haciendo el papel de lo que las mujeres me hacían a mí, lo sé porque lo pasé, entonces es gracioso. Me rompieron zapatos, vestuario porque las minas que tenían tanto oficio no se bancaban que llegaba una piba de la nada y la gente la amaba, las minas me odiaron”.

Por último, dijo: “Me las hicieron todas, me pegaban palazos en el medio del baile, me rompían la ropa y cosas terribles, es un mundo bravo. Después me he cruzado a alguna persona que me hizo cosas que no te puedo explicar, porque que te contratan y te empiezan a hacer mierda porque no sabés el oficio, pero para algo me contrataron, enseñame”.