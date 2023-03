Khea lanzó el single que marca su nueva etapa

27/03/2023 - 20:40 Pura Vida

Tras anunciar su regreso con un cinematográfico clip, emitido en la última edición de Lollapalooza Argentina y en cines locales y españoles, Khea lanzó "Eclipse", e inaugura una nueva etapa musical.

De tono autorreferencial, la canción compuesta por el artista, alude al proceso personal que lo alejó un año de la actividad.

"Decidí buscar un nuevo norte en mi vida y en mi carrera y con este proyecto doy el primer paso. Esta canción es para aquellos que están en busca de su camino, para aquellos que iluminan la oscuridad para darle espacio a la verdadera luz, con esta canción quiero decirles que no están solos, que sus almas los guían a su propio destino", dijo Khea a la prensa.

Y amplió: "Yo estuve así mucho tiempo, sin saber qué hacer de mi vida, a veces hasta sin ganas de levantarme. Eclipsado por mi mente, por el sistema que a veces te arrastra, por la ansiedad que hoy padecemos muchos de nosotros. Está bien darse un respiro. Está bien estar mal, se vale estar encerrado en tu cuarto luchando contra tus demonios... siempre y cuando te prometas ser un guerrero y salir de ahí más fuerte y con más sabiduría para seguir viviendo".

Con apenas 22 años, Khea acumula millones de reproducciones en plataformas digitales, suma más de 150 shows en festivales internacionales y cuenta con éxitos y colaboraciones entre las que destacan "Ayer me llamó mi ex remix", con Prince Royce, Natti Natasha y Lenny Santos; "Wacha" y "She Don´t Give a Fo", ambos junto a Duki; "Ella dice", con Tini; y la sesión 34 con Bizarrap.