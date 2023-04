¿Qué opina “Pampita” sobre el libro que está escribiendo Vicuña sobre su hija?

06/04/2023 - 11:13 Pura Vida

Hace poco más de 10 años, la modelo argentina Carolina “Pampita” Ardohain y el actor chileno Benjamín Vicuña fueron atravesados por un dolor irreparable: la muerte de su hija mayor, Blanca, quien apenas tenía 6 años.

Muchas cosas pasaron desde aquel momento, entre ellas, la separación de la pareja. Pero Blanca los siguió uniendo el día 8 de cada mes, en el que cada uno la recuerda con distintos posteos en las redes sociales y rituales íntimos y familiares.

Pero a lo largo de este tiempo, Vicuña decidió hacer público cómo transitó la muerte de Blanca, y las enseñanzas que fue tomando en el camino, a través de un libro que está en proceso.

Al respecto, “Pampita” dijo a la revista chilena Velvet: “Cuenta con mi apoyo absoluto, porque yo respeto mucho que haya decidido dar ese paso y si le hace bien y lo encuentra necesario, me parece bárbaro. He estado muy pendiente de todo ese trabajo y voy a estar muy orgullosa de eso cuando esté concluido. Es muy importante para él”.

No obstante, se diferenció de su ex cuando le preguntaron sobre el modo en el que ella eligió atravesar esa enorme pérdida. “Justamente todo lo opuesto. Me guardo ciertos dolores para mí, para el plano más íntimo, para mis más cercanos, me respeto mucho en ese sentido y también entiendo cuando hay otra persona que necesita expresar su dolor, compartirlo y si le hace bien, hoy cada uno vive sus cosas de manera personal y hay que ser muy cuidadoso con eso”.

Además, adelantó que ya leyó el libro, y que ahora resta que el público también lo haga.