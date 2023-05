La serie de Fito generó un revuelo entre sus ex

03/05/2023 - 10:20 Pura Vida

"El amor después del amor" es un éxito en Netflix, pero la serie que cuenta la vida de Fito Páez no dejó a todos conformes. Después de haberse quejado de que "mezclaron los tiempos" y de que "hay muchas cosas que no son", Fabiana Cantilo hizo un fuerte descargo en sus redes sociales para criticar la forma en que quedó interpretada por Mica Riera su personaje, durante los 6 años que duró su relación con el músico en la década del '80.

"Yo, además de hacerle los coros a Fito y a Luis (Spinetta), tenía una vida y una carrera. Entre todo ese quilombo yo componía, ensayaba, tenía bandas y grababa discos. Yo tenía talento, obviamente. Ya que estoy tan presente, les digo que yo tenía una vida también", remarcó.

Quien también dio su opinión sobre la serie fue Cecilia Roth, otra musa inspiradora en la vida de Fito, que aparece en la serie de Netflix, interpretada por Daryna Butryk.

"Yo no hablé con los productores, pero sí hablamos con Fito sobre la necesidad de que las cosas fueran lo más cercanas a la realidad posible. Por supuesto que en una ficción el permiso que se da el autor y el director es de modificar ciertas cosas", dijo Roth en el ciclo "Agarrate Catalina".

Y sumó: "Yo no vi nada, pero me dijeron que está muy bien. Encima Daryna es muy buena actriz. Tuvimos varios encuentros, porque era bueno para las dos. Poder contarle cosas y que me conociera, poder acercarse más al personaje que tenía que hacer, que existió en la vida real".

Cecilia y Fito estuvieron juntos desde 1991 hasta 2002 y tienen un hijo.