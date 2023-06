Rusherking y María Becerra están felices con la vuelta

31/05/2023 - 20:00 Pura Vida

La irrupción de la música urbana inundó el ambiente hace algunos años con nuevos sonidos, rostros y nombres, y también, nuevas historias de amor entre sus protagonistas, a lo que el público fue acogiendo en su corazón como si se tratara de personas cercanas.

Una de las parejas que acaparó la atención, mientras conquistaba -cada uno por su lado y en colaboración- al público con sus letras de trap, fue la conformada por el santiagueño Rusherking y María Becerra. Pero hace dos años el amor llegó a su fin, en medio de rumores de infidelidad por parte de él, y hoy la música los vuelve a poner uno al lado del otro, a raíz del lanzamiento del nuevo tema de "Los del Espacio", ese grupo de amigos y colegas que se fue acompañando para abrirse camino cuando el género urbano dejaba las calles y se adueñaba de los escenarios, y en el que están Duki, Tiago PZK, Lit Killah, FMK, Big One, y la recientemente incorporada Emilia Mernes.

"Tenían razón, volvimos. Los del Espacio mami 01/06 hacemos historia", escribió Lit Killah, junto a un adelanto del videoclip, después de que María Becerra y Duki promocionaron en sus redes sociales que iban a cantar juntos, lo que dio a entender que iban a realizar una colaboración solos; sin embargo, ayer ya se confirmó que se trata de la vuelta completa del grupo.

Así Rusherking y María Becerra volvieron a estar en boca de todos, sobre todo después de que la expareja se mostrara feliz en una foto juntos como parte de la promoción de la nueva canción que promete ser el hit del 2023 y que según sus propios artistas, será un éxito rotundo.

"¿Ustedes entienden que nos juntamos todos de nuevo? Los del espacio", escribió Rusherking en su cuenta de Twitter y agregó: "Estoy llorando", esta última frase la replicó en varios de sus posteos en Instagram. María, por su parte, también reaccionó al posteo con un "¡Ay" y emojis de fueguitos. "Los del Espacio no volvieron. Nunca nos fuimos. Seguimos haciendo historia", sumó la cantante.

Pero la buena onda entre los ex trascendió el estudio de grabación, a tal punto que Rusherking volvió a seguir a María, luego de su comentada infidelidad que terminó su relación, y que directamente no dio indicios de una vuelta atrás cuando el santiagueño comenzó a salir con la actriz Eugenia la "China" Suárez, de quien se separó hace algunos meses, también con especulaciones sobre terceros en discordia, pero de parte de ella.

Como era de esperarse, el gesto 2.0 de Rusherking con María Becerra no pasó inadvertido en Twitter para los fanáticos de ambos, según lo reflejó la revista Caras, quienes compartieron capturas y expresaron sus opiniones al respecto.

De hecho, hubo muchos fans que se emocionaron con la posibilidad de que este acercamiento signifique una segunda vuelta para la expareja. "Chicas debo admitir que quiero que María y Rusher vuelvan a estar juntos", escribió una usuaria. Sin embargo, muchos otros no dudaron en criticar al ex de la China Suárez.

"No sería lo mismo compartirlo con alguien que no me genera nada a estar compartiéndolo con gente con la que tengo una historia, con la que crecí", aseguró Becerra sobre la experiencia de volver a cantar con su ex. Ella está de novia con J Rei, y Rusher aún no volvió a apostar formalmente al amor después de su ruptura con la actriz.