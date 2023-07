Wanda Nara rompió el silencio: apuntó contra Lanata y habló de su salud

17/07/2023 - 15:18 Pura Vida

Este lunes, Wanda Nara rompió el silencio y habló por primera vez de su salud en un posteo que realizó en sus redes sociales. No solo apuntó contra Jorge Lanata, sino también reveló que continúa esperando los resultados médicos para saber cuál es su diagnóstico.

Con una selfie a cara lavada y adentro de un vehículo, la empresaria contó que necesitaba "unos días" para ocuparse de ella misma, alejada de las redes sociales donde suele ser muy activa.

Es así que explicó que decidió someterse a unos "análisis de rutina" como suele hacer cada vez que tiene pensado emprender algún viaje. Justamente, "algunos valores salieron mal" y tomó la decisión de internarse "para complementar con otros chequeos que salieron bien".

"El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", agregó la esposa de Mauro Icardi para luego apuntar contra el periodista de PPT, sin nombrarlo directamente.

"Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos", explicó Wanda Nara sobre por qué lo mantuvo en reserva.

Finalmente, la mediática explicó que aún espera los resultados de los estudios que le hicieron para poder comunicárselos a sus hijos, asegurando que todo quedará en la "intimidad" para resguardarlos a ellos.

