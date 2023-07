JULIO PAZ: "EL SANTIAGUEÑO ES SOLIDARIDAD, HERMANDAD"

20/07/2023 - 20:44 Pura Vida

El Dúo Coplanacu es otra de las figuras santiagueñas para el festival artístico del martes 25, en el Parque Aguirre, en el marco de los festejos organizados por la Municipalidad de ciudad Capital por el 470° aniversario de la fundación de la "Madre de Ciudades". Julio Paz, uno de los integrantes de "Los Copla", que confirmó a EL LIBERAL que estarán presentes en el cumpleaños de Santiago.

Antes de subirse al imponente escenario, el Dúo Coplanacu actuará hoy en el Festival del Queso Copeño, que se realizará en la ciudad de Monte Quemado.

- ¿Qué se siente ser santiagueño?

Voy contestar como ese chiste que hay por ahí que dice "que fiero no ser santiagueño". Resumir que se siente ser santiagueño en poquitas palabras no es fácil y, además, lo que emotivamente lleva el decir que es ser santiagueño. Lo primero que me viene es la palabra amistad, solidaridad y hermandad. El santiagueño sin esas palabras pareciera ser que no existe. Para mí, fundamentalmente, significa eso. La palabra santiagueño es sinónimo de amistad, hospitalidad, empatía.

- ¿Qué es lo que más te emociona de estos días de festejo por el aniversario de la fundación de Santiago?

Como santiagueño me recuerda, yo actualmente estoy viviendo en Córdoba, me recuerda a mi infancia, a mis amigos, a la historia de nuestra provincia, a mis padres. Como músico me suena una alegría inmensa estos días que empieza a festejarse en Santiago y me dan ganas de cantarle a mi Santiago un montón.

- A propósito de ese deseo cuando dices "me dan ganas de cantarle a mi Santiago un montón", ¿cuál es la agenda que tienen en territorio santiagueño para julio?

Lo que tenemos para julio es cantar en el aniversario de Santiago. Mañana (por hoy) en Monte Quemado, en el corazón montaraz de Santiago, esa región tan hermosa, rica de Santiago del Estero.

- Es decir, van a estar en el Festival del Queso Copeño y el martes 25 en los festejos del 470° aniversario de la fundación de Santiago.

Si, mañana (por hoy) en el Festival del Queso Copeño, en Monte Quemad. El 25 vamos a estar en la fiesta del aniversario, por suerte.

Transmitir la cultura

- ¿Cómo imaginas que se puede seguir transmitiendo a la nueva generación la cultura de Santiago?

Principalmente, transmitiéndole esos valores que te decía al inicio de la entrevista: amistad, generosidad, honestidad. Esto es una característica del santiagueño. Y también, por supuesto, su cultura, su identidad, que son muchas cosas: es su música, su historia, su poesía, su pintura, sus museos. Todo eso tiene que ver con su identidad. El amor a su provincia hay que transmitirles a los chicos para que entiendan lo que es ser de Santiago.

¿Cuáles son las tres cosas que crees que identifican a Santiago del Estero?

Si decimos Santiago del Estero decimos calidez y en mucho sentido, desde el sentido físico del calor hasta el trato amable de la gente. Otros rasgos distintivos del santiagueño es la hospitalidad, la amistad, la hermandad. Hermanar a la gente, a la gente hacerla sentir como en su casa.

Como detectan a un santiagueño

A lo largo de las giras que has realizado por el mundo, ¿cómo has detectado a otro santiagueño?

Ahí nomás cuando te dicen "eh, chango ¿cómo andas?" cuando te preguntan "¿cuándo han venio?" Cuando estamos en un show tocando los identificamos al toque cuando hacen palma. Son los únicos que hacen bien las palmas en las chacareras.

¿Te gustaría descansar aquí cuando Dios lo llame?

¡Claro que sí! ¡que me echen al Río Dulce o en las salinas queridas nuestras! Quien no va a querer eso.

Pensando en un nuevo disco

Mientras aún disfrutan de las mieles del éxito que alcanzó "Los Copla", su última placa discográfica, Julio Paz le adelantó a EL LIBERAL que piensan lanzar un disco con nuevas canciones.

En ese sentido, el prestigioso músico remarcó: "Seguimos presentando "Los Copla" y siempre hay algo nuevo para hacer, siempre hay algo nuevo. Estamos con ganas de preparar un par de temitas nuevos, armar una estructura como de un disco. Hoy se graban muchos simples, como le dicen, pero a nosotros nos gustaría darle un hilo, como una hilación a las canciones nuevas que grabemos. Capaz que preparamos seis o siete temas nuevos".

Con chacareras, gatos, zambas y canciones, "Los Copla" es un disco que está disponible en todas las plataformas digitales y que tiene varios clásicos del cancionero de este dúo que forman Julio Paz y Roberto Cantos.

Identidad

"En el tiempo nos fueron nombrando así. Y nos dimos cuenta que no solo nos nombraban a nosotros, era el nombre de un espacio que se llenaba de música y encuentros. Donde quiera que sea. De Los Copla brotaba la pertenencia, la identidad, el disfrute de ser de aquí, este territorio, su historia y su futuro. Ahí va este disco y no hay misterio. La música cuando no se comparte es solo un ratito de vanidad y de soledad".

En este disco, Julio y Roberto están acompañados por Julio Gutiérrez (violín), Omar Peralta (bandoneón), Emilio Pasquini (bajo), Alejandro Rivero (guitarra) y Mariano Paz (percusión).