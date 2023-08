Noelia Pompa sanó su corazón y baila otra vez

02/08/2023 - 20:44 Pura Vida

Después de haber deslumbrado en las primeras temporadas de "Bailando por un sueño", y de conquistar al público en los espectáculos producidos por Flavio Mendoza, Noelia Pompa, la bailarina de talla baja, emigró a España para participar en "The Hole", y se quedó allí por 6 años. Pero ahora está de regreso para ser una de las figuras del nuevo "Bailando" con el que Marcelo Tinelli arribará a la pantalla de América TV el próximo 22 de agosto. Noelia ya anticipó que ella también es otra.

Durante su paso por "Intrusos", contó que hizo un trabajo interior para curar traumas que tenía desde la infancia, y que se ama más a sí misma.

Noelia no quiso hablar de su ex compañero, con quien fue bicampeona del "Bailando", Hernán Piquín, y prefirió olvidar y mirar hacia adelante.

"Hace poco recordábamos cómo Hernán se burlaba atrás tuyo, con Pachano, que la verdad que es horrible", le comentó Lourdes Sánchez hace dos años cuando Noelia salió en un zoom desde España.

"De eso yo no puedo decir nada, chicos. Porque ya me dolió en el momento que me pasó, pero también me parece que es una pena, realmente, porque muestra lo que es cada uno", expuso Noelia con cierto misterio.

Y agregó Noelia "no me sorprendió… la verdad que te digo eso, que no me sorprendió, me dolió más que nada la vergüenza pública, porque me daba vergüenza que me lo hicieran en la espalda. Y yo, con mi cara de pelot…que tenía y cagand..se risa atrás mío, me dolió eso".