La peor noticia: Silvina Luna "no reacciona a los tratamientos, está débil y su estado es crítico"

La salud de Silvina Luna volvió a poner en jaque a todo el ambiente artístico. Ayer se conoció que fue trasladada nuevamente a terapia intensiva por una complicación en su salud. Con el correr de las horas, se fueron conociendo detalles que no hacen más que preocupar a todos. Fue el hermano de la modelo quien rompió el silencio y aclaró una serie de informaciones que trascendieron.

Según detalló La Nación, Yanina Latorre comenzó en un tono serio el programa de LAM (América) y rápidamente aclaró esta información que circuló en horas de la tarde. “Les quiero contar que hoy hablé con Ángel, como todos saben, es el único que habla con el hermano de Silvina, quien no habla con nadie más. Él estaba bastante mal y triste. Más por todas las cosas que se dijeron que no son reales”, introdujo en el inicio del programa, mientras reemplaza a De Brito que está de viaje.



“Lo cierto es que Silvina hace tres meses que está internada con un cuadro que ya todos conocemos. En un momento, cuando estaba lúcida, le pudieron sacar la traqueotomía y empezó a estar un poco mejor, sin nunca haber salido del estado crítico y del cuadro de base. La pasaron a una habitación normal no porque haya dejado la terapia intensiva, sino que se le trasladaron todos los equipos para empezar a tratarla porque psicológicamente para el paciente que ya está despierto y ya está lúcido, es un poco más llevadero”, continuó.



“Hoy trascendió a la tarde que ella había vuelto a terapia intensiva y se dijeron un montón de pavadas: que se lastimó un brazo, que comía, un montón de cosas que no son. Yo voy a contar exactamente lo que el hermano le contó a Ángel, que es la verdad de lo que está pasando ahora en este momento con la salud de Silvina”.“Van a volver a intubarla, lo cierto es que tiene mucha agua en los pulmones. Por eso volvió a terapia intensiva. Ya no está reaccionando a los tratamientos, está muy débil, su estado empeoró, el estado es muy crítico y está muy delicada”, concluyó antes de hablar con la especialista Mariana Lestelle sobre este delicado cuadro que atraviesa la modelo hace tres meses.



Además, leyó otro mensaje que le envió De Brito en vivo ni bien empezó el programa: “Está con una sonda en terapia, atrofia muscular y agua en los pulmones. Está sedada. Están esperando el momento para ponerle el respirador, esperando hasta el último minuto. La están alimentando con sonda, el aparato digestivo ya no le está funcionando como debería”.