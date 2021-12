El "paso" de la niñez a la adolescencia: por qué los chicos tienen pensamientos suicidas

07/12/2021 - 00:24 Santiago

La noticia del suicidio de un adolescente de 12 años en el interior provincial generó una gran conmoción en todo el pueblo santiagueño, y en especial en los padres de quienes hoy se enfrentan a la etapa del abandono de la niñez para ingresar a un mundo desconocido, como lo es la adolescencia.

Este doloroso hecho hizo replantear a muchos adultos el rol que tienen en el crecimiento de los niños y jóvenes, y si ese papel fundamental en esta etapa realmente se cumple.

La psicóloga Rosario Sanguedolce explicó en diálogo con EL LIBERAL cómo, por lo general, transitan "estas personitas", el paso de la niñez a la adolescencia, y por qué suele ser tan traumático, que los lleva a pensar en ciertas ocasiones a ponerle fin a su vida.

"El suicidio adolescente es una problemática un tanto característica del ciclo vital. Se suelen ver muchos casos de suicidio, o intentos, en la etapa de comienzo de la adolescencia. Hay que recordar que el adolescente tiene que atravesar por tres duelos: duelo por el cuerpo infantil que ya no lo tiene más, porque empieza a cambiar; duelo por los padres de la infancia, que dejan de ser los "héroes" de su niñez y empiezan a verlos como personas reales; y el duelo por la identidad infantil, porque las cosas que se hacían ya no se hacen y deben aprender otro tipo de manejo social y de su conducta", aclaró la especialista sobre algunos motivos del comportamiento.

Situaciones

Visto desde ese punto, la Lic. Rosario Sanguedolce remarcó además cuáles son las situaciones que llevan a un chico a pensar en su propia muerte.

"Cuando estos duelos, además de la necesidad de formar su identidad propia, se ven interrumpidos o afectados por situaciones que pueden suceder en la familia o características propias de la adolescencia, que no han sido tenidas en cuenta en la infancia, puede suceder que deriven en situaciones de intentos de quitarse la vida o suicidios en sí".

Llamados de atención que pueden ser fatales

Los chicos que deciden recurrir al "acto del suicidio" pueden tener dos propósitos: el de ponerle fin a su vida o hacer un llamado de atención: "Lamentablemente el suicidio no es algo que se puede prevenir, porque muchas veces puede ser un llamado de atención que ha salido mal y terminó en suicidio, o puede tratarse de un pasaje al acto, en donde el sujeto ya no tiene a quién apelar y realiza este acto mortífero", consideró la especialistas.

En ese sentido explicó que "desde ese punto de vista hay que ver caso por caso, qué está pasando en la familia, cómo se están formando los vínculos, cómo la familia acompaña o no; qué herramientas se les da ante todas estas situaciones que el adolescente atraviesa, porque también tiene situaciones de angustia, ansiedad, necesidad de aislarse".

A los jóvenes hay que ofrecerles ayuda para que la salida sea diferente

Como una forma de ayudar a los adolescentes, la Lic. Sanguedolce sugirió a los padres "darles algún tipo de responsabilidad, generarles hábitos para hacer deporte u otra actividad extra aparte de la escuela que les pueda gustar, con la que se puedan conectar. Si estamos viendo situaciones peligrosas hay que apelar a otros tipos de recursos que lo enganchen con la vida.

Finalmente recordó que "lamentablemente el suicidio es algo que no se puede prevenir, pero lo que podemos hacer como familia y sociedad es estar alertas, observarlos y guiarlos, y en el mejor de los casos, ofrecerles ayuda para que la salida sea diferente".

"La decisión final siempre está en el adolescente, pero si hay algún tipo de contención quizás la salida sea otra"

La Lic. Sanguedolce resaltó la importancia del acompañamiento permanente a los adolescentes.

"Es importante ir acompañándolos. Ver lo qué les pasa, cómo están llevando cada situación, cómo vuelven de la escuela, cómo es su grupo de amigo y cómo es su desempeño en él, si se sienten contenidos en el grupo. Formar la identidad propia es tan importante, que cuando esto sucede tiene sus consecuencias", sugirió y advirtió la especialista, al tiempo que aclaró que "todo lo que el adolescente atraviesa, también lo atraviesa la familia, tanto en la tolerancia como en la capacidad de sostener a esta personita que ya no es niña, pero tampoco adulta".

Y a modo de recomendaciones, la especialista brindó una serie de consejos a tener en cuenta, que son detalles que harán entender la conducta de los adolescentes y ayudarlos en caso de ser necesario.

"Hay que ver cómo el adolescente maneja toda la situación desde la familia y desde la escuela, a través de los docentes. Hay que involucrarse y consultarles qué ideales y proyectos tiene, si se conecta con un futuro o no, si tiene ganas de vincularse con sus amigos o su familia. Hay que ver qué pasa puertas adentro, porque esta persona puede parecer muy social pero en su interior puede haber algo que funciona de otra manera y puede desencadenar en un intento de suicidio", remarcó.

Y en ese sentido, la Lic. Sanguedolce fue puntual: "Lo importante es plantear que el suicidio, en la general de las situaciones tiene que ver con que el sujeto ya no tiene a quien más apelar. La existencia se le hace tan intolerable que recurren a la muerte. También puede ocurrir como modo de un llamado de atención, que no era la intención la muerte, pero sucedió. Por todo esto es que a los adolescentes hay que observarlos siempre, hay que guiarlos, y si vemos que hay un desborde o una situación en la que el joven está padeciendo, que tiene mucha angustia y le cuesta levantarse, comer, no quiere socializar, o plantea dificultades en sus relaciones, es hora de buscar ayuda. Hay que buscar ayuda para el adolescente y para la familia que debe aprender a manejar la situación".

Y sentenció: "La decisión final siempre está en el adolescente, pero si hay algún tipo de contención alrededor, quizás la salida sea otra".