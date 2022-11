Adicción al celular: cuando la desconexión desestabiliza y provoca síntomas psicofísicos

21/11/2022 - 23:39 Santiago

El uso del celular atraviesa todos los ámbitos de la vida y se transformó en algo cotidiano desde hace muchos años, al punto que la desconexión a ese tipo de dispositivos puede generar en algunas personas un "sentido de vacío", el cual, según especialistas, suele provocar angustia, inseguridad, incertidumbre e irritabilidad.

A aquellas personas que adquieren esa dependencia al teléfono móvil, al quedarse sin él o al tener una desconexión, sufren una desestabilización "con crisis de angustia e incluso síntomas psicofísicos".

Así lo analizó la licenciada en psicología Emily Azar, quien describió que se conoce como "nomofobia a la adicción y al miedo a perder el celular u olvidarselo, porque para muchos no solo es un dispositivo móvil, sino que tiene que ver con la pertenencia, y de ahí que se lo personalice, y guarde muchas cosas de la historia personal, y al perderse el aparato, existe la posibilidad de perder esa historia".

"Debemos diferenciar algunos criterios que tienen que ver con la patología, que es más que nada la aparición de sudoración, palpitación, la ansiedad excesiva, que se da incluso cuando se está pensando si su celular tiene o no batería, e incluso hay quienes están pegadas al teléfono enchufado, entonces se tiene la sensación de que, al estar conectado al celular, se está conectado con el mundo exterior", reflexionó.

Consideró que el celular no es solo algo que se use para trabajar, también es para entretenerse. "El aburrimiento causa inquietud, que muchas veces es anulada o potenciada por el uso del celular, entonces son muchas las aristas con las cuales se vincula el uso del celular, se tata del contacto social de muchas personas, que pasan su vida diaria a través de los reels, las historias, el compartir lo que le pasa, y eso le permite estar conectado, y cuando hay una pequeña desconexión, aparece esta noción de no saber si alguien les contesta o si le dan un like, etc.".

"Muchos tienen conectado al celular otros dispositivos, como las cámaras de seguridad o electrodomésticos; tiene una noción falsa de que puede controlar todo con el celular y se sienten seguros. Entonces, hay una dependencia tal que, al no tenerlo se desestabiliza con crisis de angustia e incluso síntomas psicofísicos", concluyó.

Cuándo se produce la sensación de vacío

El problema se presenta cuando nos vemos obligados a desconectarnos de los aparatos, por ejemplo por la falta de internet, y debemos preguntarnos qué le sucede al sujeto que está constantemente con su dispositivo y por qué existe una "sensación de vacío" a la hora de desconectarse.

Alberto Trimboli indicó que la "sensación de vacío" es un punto a tener en cuenta porque "es un síntoma de que uno está teniendo un problema con el uso de los aparatos".

"Suele ponerse en evidencia cuando se viaja a un lugar sin acceso a internet, o en un avión, o en la casa cuando se corta la luz o internet, en esas ocasiones, puede aparecer sensación de vacío, angustia, inseguridad, incertidumbre e irritabilidad, algo así como un síndrome de abstinencia por la falta de uso del dispositivo", amplió.

Todo depende de la relación con el aparato

Según los especialistas, el límite entre la adicción y el "uso normal" de la tecnología no depende del tiempo de conexión, sino del tipo de relación con el dispositivo.

"El problema existe cuando uno no puede parar cuando tiene que parar. Hay que estar atento y detectar cuándo el uso del dispositivo se está volviendo el centro de la vida que lo hace ir dejando de lado aspectos importantes", señaló.

Apuntan que es importante observar la presencia de ciertos síntomas para alertarnos, como la necesidad continua de uso de dispositivos, paulatinos cambios de costumbres, trastornos del sueño, abandono de actividades que antes daban placer y de la vida social, como el deterioro en las relaciones familiares, vida laboral o escolar, irritabilidad y angustia ante la falta de conexión.