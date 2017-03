Ghidone le pegó duro a "Pampita"

21/03/2017 -

Una extraña frase de Andrea Ghidone (38) en Implacables (Canal 9) provocó la ira de las fanáticas de Pampita Ardohain (39). "Yo pensaba (que la convocaban al Bailando) porque tenía una gran carrera de éxitos, que uno fue cuando la encontraron con (Benjamín) Vicuña y el otro cuando abrió la puerta del motorhome y entró en el momento justo después de haber enterrado una hija", expresó la actriz, cuando repasaban en el programa los jurados de ShowMatch para este año.

Sus palabras, un tanto confusas, no pasaron inadvertidas para las seguidoras de la modelo, que comenzaron a criticarla en Twitter. "Porfa, a las fans de Pampita, las que no tienen vida propia, que defienden a alguien que no conocen: la TV es todo mentira bebés, no se crean nada", retrucó Ghidone, con ironía. Y agregó: "¡¡¡No crean ni lo que yo digo!!!".

Frente a la polémica que se generó por su frase, Ghidone explicó lo que había querido decir al aire. "Estábamos hablando de los que van a formar parte del jurado. Yo dije que me parecía mejor que estuviera alguien en lugar de ella, del ambiente del teatro, que sepa de baile. Prefería un (Aníbal) Pachano, una (Carmen) Barbieri, alguien del palo. Dije que cuál era el éxito teatral o de tele que había hecho Pampita. Entonces ahí hablé sobre el tema de los éxitos de ella... Para mí ella tuvo una frase muy desafortunada cuando pasó lo de la China Suárez: ‘Fue lo peor que pudo ver una mujer’, dijo. Y lo dijo después de haber enterrado, muchos años atrás, una nena (por su hija Blanca, quien falleció en 2012)", afirmó a Clarín.

Un rato antes, en Twitter la actriz había continuado con sus ataques para Pampita. "No es tan grave que alguien te engañe comparado con una hija. Y la vida te devolvió lo que le hiciste a Barrantes", escribió.