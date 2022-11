LOS 4 EJES CLAVES PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

02/11/2022 - 20:37 124 ANIVERSARIO EL LIBERAL

El crecimiento económico requiere 4 cosas: expansión de la base productiva, expansión del capital humano, promover la entrada de la gente al mercado de trabajo y modernizar las instituciones laborales.

La expansión de la base productiva requiere estabilidad macroeconómica para generar un clima propicio para las inversiones productivas de largo plazo. Esto debe ir acompañado con el desarrollo del mercado de capitales para que fluya el crédito de largo plazo a las empresas, el desarrollo de infraestructura básica (energía y medios de comunicación) y la articulación de las empresas con las universidades y las instituciones de ciencia y técnica.

La expansión del capital humano se logra reteniendo a la totalidad de los jóvenes en la escuela secundaria para que la terminen, mejorando sustancialmente la calidad educativa en lo que hace fundamentalmente a las habilidades de lecto-esctritura y matemática y articulando las universidades con las empresas para haya un tránsito fluido de técnicos y profesionales y actualización permanente del sistema educativo.

La promoción de la entrada de la gente al mercado de trabajo es lo que comúnmente se traduce como convertir los planes asistenciales en empleos privados. Básicamente se trata de reducir a lo máximo posible la gente adulta en edad de trabajar que no trabaja ni busca trabajo, que es gente en la inactividad laboral. Por esta razón se le llaman también políticas de activación laboral. El punto es que hacer posible estas políticas de activación o de cambio de los planes en empleos, hacen falta los dos requisitos anteriores (la expansión de la base productiva y del capital humano de los beneficiarios de los planes asistenciales) y el cuarto eje, que es, la modernización de las instituciones laborales.

Aquí entran, a su vez, cuatro ejes de cambios en las regulaciones laborales. La primera medida es aplicar un mínimo no imponible sobre la masa salarial para las contribuciones patronales de ANSES y PAMI.Esto sería, por ejemplo, establecer que una firma empieza a pagar estas contribuciones patronales a partir de una masa salarial de $500 mil sobre el excedente. De esta forma, las empresas más pequeñas no pagarán cargas sociales y a medida que la masa salarial va siendo más grande la carga social sube gradualmente. Esto sería un fuerte facilitador de la formalidad para las empresas más pequeñas que son las mayores generadoras de informalidad.

Lo segundo es habilitar desde los Ministerios de Trabajo provinciales negociaciones colectivas a nivel de las firmas, incluyendo las pymes. Actualmente, esta es una posibilidad que se aplica sólo a las grandes empresas a negociar un convenio con salarios superiores a los del convenio sectorial con el sindicato central. De lo que se habla aquí es de habilitar instancias de negociación a nivel de firma a las empresas más chicas para que negocien salarios y condiciones laborales diferentes al del convenio sectorial y mucho más adaptados a las realidades de cada empresa en cada región. Obviamente que este convenio de firma se aplicaría sólo en la medida que haya acuerdo de la mayoría de los trabajadores. Si se cae el acuerdo a nivel de firma, se aplicaría el sectorial. Esta es una fórmula que se utiliza en Alemania desde hace 30 años, para darle competitividad a las pymes, y en España se aplica desde hace 10 años. La Argentina debería ir en esta misma dirección.

Indemnizaciones racionales

La tercera medida es darle racionalidad a la indemnización por despido. Aquí se debe eliminar la multiplicación de la indemnización por despido cuando hay empleo no registrado o empleo irregular, que es lo que actualmente genera la amenaza de los trabajadores por hacer un juicio laboral si no se le da dinero al dejar ese empleo, aun cuando sea por renuncia. Esta multiplicación indetermina el costo del despido y lo hace además muy gravoso. Por eso las empresas son temerosas a tomar trabajadores en blanco. Lo que corresponde es que, si hubo empleo no registrado o irregular, la indemnización por despido sea la que fija la Ley de Contrato de Trabajo (un salario por año de antigüedad) y se le aplique al empleador una multa con destino a la ANSES que es la perjudicada para el no registro o el mal registro laboral.

La cuarta medida es más innovadora y consiste en generar un nuevo contrato de vinculación no laboral a los fines de atenderlas necesidades y posibilidades de ciertas personas (jóvenes, mujeres que necesitan trabajar part-time), empleadores más chicos y empleos de alta rotación, demanda fluctuante y bajas calificaciones a los cuales el contrato laboral permanente no les encaja y entonces terminan estos empleos siendo celebrados informalmente. Estos contratos deberían ser con horarios y jornadas libremente negociadas en cada ocasión entre el dador de empleo y el trabajador, con flexibilidad de la cantidad de horas trabajadas y de cuándo se trabajan. Serían contratos sin indemnización por despido debido a que se trata de empleos donde no hay subordinación económica ni funcional del empleado y las condiciones son acordadas mutuamente entre el dador de trabajo y el trabajador. De hecho, el trabajador hasta puede negarse a aceptar las tareas por el sólo hecho de no querer hacerlas, sin que esto implique necesariamente la disolución del vínculo. Este tipo de contratos se utilizan en Australia y es con lo que logran erradicar la informalidad porque los empleos donde se aplica son los que por sus particularidades se hacen por la vía informal en Argentina.

(*) Economista, Presidente del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina