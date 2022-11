“El cambio climático va a acelerar las enfermedades infectocontagiosas”

02/11/2022 - 21:10 124 ANIVERSARIO EL LIBERAL

a patóloga pediátrica Marta Cohen, jefa del Departamento de Histopatología y Directora Clínica de Farmacia, Patología y Genética en el Sheffield Children’s Hospital, y profesora honoraria en la Universidad de Sheffield, fue una de las profesionales más consultadas a nivel mundial en los momentos más críticos de la pandemia.

Para la profesional, la pandemia aún no finalizó pero además, habrá que estar alerta en los años que vienen, ante la posibilidad de eclosión de nuevas enfermedades y pandemias, como consecuencia del cambio climático y del déficit sanitario en países como los del continente africano. De hecho, Cohen pronosticó que “si hay una nueva pandemia, va a surgir de África”.





¿Cuáles son las secuelas clínicas más recurrentes que puede haber dejado el coronavirus en quienes lo padecieron?

Las secuelas son el Covid prolongado, que se puede presentar en un 30% de los adultos y 10% de los niños que incluyen cansancio prolongado, síntomas de fibromialgia crónica, problemas respiratorios, de deterioro cognitivo, problemas neurológicos como pérdida del olfato, enfermedades autoinmunes como tiroiditis crónica, diabetes, etc estrés, salud mental afectada como ansiedad, depresión y también personas que estuvieron internadas y que estuvieron graves y sobrevivieron al Covid, pueden haber quedado con consecuencias como por ejemplo secuelas de un accidente cerebro vascular, un infarto, secuelas respiratorias por haber estado ventilados, es decir que lo que queda por delante es otro camino por recorrer y aún no sabemos aquellas personas que tienen el Covid prolongado, cuánto tiempo puede llegar a dudar esto, hay sin duda que invertir en investigación para poder encontrar tratamiento.

¿Cómo se deberá reforzar el sistema inmunológico de las personas a partir de este año y de los venideros?

Seguramente se va a requerir una vacuna anual pero esto no todavía, esto va a ser cuando terminemos con la pandemia, la pandemia no ha terminado pero cuando termine será sin duda una vacuna anual que se va a agregar al calendario de vacunas optativas para las personas mayores de 50 años con vulnerabilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, discapacidades, etc. problemas de inmunodeficiencia ya todo el personal de salud, eso va a ser como sucede con la vacuna de la gripe y se pronostica que las vacunas se van a tener que modificar cada dos años por las variaciones que va a seguir manteniendo el virus de la misma manera que pasa con la vacuna de la gripe que se modifica cada dos años y de la misma manera que ya tenemos una nueva vacuna la spikeback que cubre para ómicron por Pfizer o por Moderna y surge dos años después de haber surgido la primera vacuna





¿Cuál es la enseñanza que dejó para la comunidad científica esta pandemia?

Las enseñanzas para la comunidad científica son muchas, en primer lugar se demostró que la importancia de tener la biotecnología el desarrollo tecnológico adecuado, como para hacer frente a esta pandemia que permitió un desarrollo rápido del diagnostico, el análisis del genoma, de comenzar 110 vacunas en marzo de 2020 que se empezaron a desarrollar, eso hizo que en diez meses ya teníamos vacunas aprobadas de emergencia que hicieron que el mundo sobreviviera mejor a esta pandemia que si no hubiera habido vacunas.





¿Qué cuestiones dejó pendiente el manejo que se hizo de la pandemia?

Es importante saber que tenemos que trabajar todos juntos. Es decir, no valió de nada haber vacunado a los países ricos mientras que los países pobres como Asia o el sudeste asiático, no tenían vacunas porque las nuevas variantes de Delta y de Ómicron surgieron de la India y de Sudáfrica, de la parte sur del continente africano que eran lugares no vacunados.





¿Habrá que estar en alerta por nuevos brotes de enfermedades nuevas?

Además, aprendimos que hay que hacer vigilancia epidemiológica continua. Va a haber nuevas pandemias. El cambio climático va a acelerar las enfermedades infectocontagiosas como paso con la viruela del mono. Eso ya lo sabemos. Lo importante es hacer desarrollos tecnológicos como para permitir la identificación de nuevos virus o nuevas bacterias en cuanto surjan y no como pasó con la pandemia en 2019 ó 2020 que se perdieron dos meses riquísimos. Todo enero y febrero se perdieron en reuniones y protocolos cuando el virus se movía de una manera muy dinámica y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se movía de una manera muy lenta, con mucha burocracia, sumado a que en muchos países también tuvieron una influencia negativa de la geopolítica en el manejo de las pandemias de distintos países. Eso se vió muy claramente con EEUU donde los estados republicanos no se vacunaron y tuvieron más muertes y los democráticos se vacunaron más y tuvieron menos muertes. Esa es la diferencia, lo aprendimos pero no necesariamente sé si vamos a tener la inteligencia, como para dejar los egos de lago y aplicar lo que sabemos que es mejor para todos.





¿Cuáles son los lugares donde se corre mayor riesgo que aparezcan nuevas enfermedades?

Creo que también lo que aprendimos es que la pandemia puso en carne viva la inequidad y eso es algo que tenemos que resolver, ver cómo podemos identificar nuevos brotes zoonóticos, de enfermedades zoonóticas antes que se transformen en pandemias, tenemos que tener en cuenta que en África no hay recursos y que los países que tienen, tienen que darle a los países que no tienen las herramientas tecnológicas y la inversión en tecnologías como para que puedan llevar adelante esas vigilancias porque si hay una nueva pandemia, va a surgir de Africa. l