Con qué debe contar un vehículo para aprobar la RTO durante el examen que dura aproximadamente quince minutos

Un automóvil debe cumplir con una serie de requisitos que son obligatorios para poder aprobar la revisión técnica obligatoria.

Los mismos serán supervisados antes de la entrega del carné que habilita la correcta circulación del vehículo. Además, recomiendan a los conductores contar con todos los requisitos, ya que ante la falla de alguno de ellos no se podrá cumplir con el servicio, sin excepción.

Requisitos

Cada vehículo deberá contar con lo siguiente: cédula verde o título original (no copia, no trámite); frenos (en todas las ruedas); freno de mano; deriva; tren delantero (bujes, rótulas, extremos, etc.), caja de dirección; semiejes; amortiguación, cubiertas (con profundidad mínima de 1,6 mm en todo el ancho de la banda de rodamiento, sin deformaciones ni roturas en los talones); parabrisas completamente sano; paragolpes; chapas patentes colocadas en su lugar establecido; cinturón de seguridad; apoyacabezas; luces (todas y con los colores legales); tren trasero (bujes, barras, etc.); caño de escape (menos de 86 decibeles), sin defensas.

Medidas

El faltante de alguno de estos requisitos es motivo de no aprobación, debiendo reinspeccionar, en el plazo estipulado de un mes.

En la RTO, a los automóviles particulares que aprueban el examen se les otorga un carné para circular por todo el país.

Si un vehículo es descubierto en la ruta sin la revisión técnica obligatoria aprobada, se le realizará una multa y se sustraerá el automóvil en caso de que la falta sea muy grave.