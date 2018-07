Pavón: "Quiero quedarme a jugar la Libertadores"

Fotos APORTE. Cristian Pavón, es sin dudas el jugador más desequilibrante de Boca y aseguró su continuidad en el equipo.

13/07/2018 -

El delantero de Boca Juniors Cristian Pavón aseguró ayer que se quedará en el club para jugar el resto de la Copa Libertadores, más allá de que el interés de clubes europeos lo ponen "muy contento".

"Si viene una oferta de afuera obvio que es muy lindo, te pone muy contento y te sentís importante, pero ya dije que me quiero quedar a jugar la copa", sostuvo Pavón antes de embarcar hacia Sarasotta, donde el plantel xeneize realiza los trabajos de pretemporada.

El delantero que disputó el Mundial con el seleccionado argentino, tuvo unos días de descanso después de la eliminación en octavos de final y se sumará hoy a los entrenamientos, a las órdenes de Guillermo Barros Schelotto.

Consultado sobre el seleccionado, lamentó Pavón que el equipo albiceleste no tuvo "suerte" para avanzar en el Mundial, pese a que "se dejó todo en los partidos".

Además, y sobre la continuidad del entrenador Jorge Sampaoli, fue tajante al señalar que no piensa "en eso, que se arreglen ellos (Jorge Sampaoli y los dirigentes)".

Pelea con Mascherano

Cristian Pavón disputó algunos encuentros en Rusia con la Selección Argentina, rompió el silencio y aclaró varios temas.

El veloz jugador del Xeneize había estado en boca de todos cuando circuló el rumor de una pelea con Javier Mascherano.

Sin embargo, "Kichan" habló al respecto y aclaró lo que ocurrió tras el video de Caruso Lombardi: "Fue todo verso. Desde que entré al plantel fue el primero que me ayudó, me trató muy bien y me sentí cómodo con mucha confianza. Era un grupo muy unido".

Sobre la acctuación del equipo en Rusia, aseguró que se dejó todo y que se tuvo mala suerte.

"Dejamos todo en cada partido, si bien no se llegó donde esperábamos con los jugadores que teníamos, que son los mejores del mundo, como Leo (Messi). Si no se llegó más lejos fue porque intentábamos, pero no podíamos. Tuvimos mala suerte".

Sobre los rumores que lo vinculan con el Barcelona: "Leo no me dijo nada del Barcelona, solo hablábamos de la Selección, pero yo ya dije que me quedo a jugar la Copa Libertadores en Boca".

Aunque aseguró que la copa lo seduce, afirmó que si llega alguna propuesta será evaluada.

"Si viene una oferta de afuera obvio que es muy lindo", pero su mira está puesta en la Libertadores: Boca juega en los octavos ante Libertad.

Pese a que aún no firmó su ampliación de la cláusula de su contrato, confía en su representante para "arreglar todo para que me pueda quedar" y enfocarse en los próximos objetivos.