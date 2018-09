El hijo de Tusam será papá a través del vientre subrogado

10/09/2018 -

Leonardo del Pozo Calandra, hijo del legendario mago Tusam, reveló que el año que viene será papá. "Quiero ser padre soltero y voy a lograrlo a través del vientre subrogado. Es mi gran sueño y se trata de una aspiración que va mucho más allá de la posibilidad de tener o no tener pareja. He tenido, en los últimos tiempos, varios vínculos afectivos que no prosperaron en ese sentido. No descarto, obviamente, concretar una pareja, sin embargo, eso no será escollo para este anhelo que voy a concretar el próximo año", resaltó en diálogo con Diarioshow.