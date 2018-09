El inesperado insulto de Chilavert a Alex Caniggia en Twitter

Hoy 08:05 -

Desde que Alexander Caniggia irrumpió en los medios, su vida se convirtió en una especie de reality; al principio simpático y popular. Pero en los últimos tiempos, el hijo de Claudio Paul cambió radicalmente su perfil y ahora se muestra como un personaje excéntrico, polémico y hasta agresivo.

Te puede interesar: Flor Peña defendió a su pareja y acusó

Al estilo Ricardo Fort, en las redes sociales suele exhibir sus tatuajes, sus joyas y su vida lujosa en diferentes partes del mundo. Le gusta hablar de la "high society" (alta sociedad) y de otras barbaridades que retumban en Twitter e Instagram.

En su último video, Alexander mostró su vida desde un yate en Miami: "Acá, viviendo la vida que ustedes no pueden vivir, chúpenla. Ahora les muestro, tranquilos ustedes. Disfruten de mi Instagram, seguidores que no pueden vivir esta vida de lujo. Para eso está el Instagram. Si no, ustedes jamás podrían subir a un coso así. Disfruten de la high society", dice el mediático, en medio de insultos y exabruptos sin filtro.

Entre todas las respuestas que recibió, una llamó la atención por dos motivos: por el original insulto y porque fue autoría del ex arquero José Luis Chilavert. "Igual vas a terminar en el sarcófago de madera descalzo, eres un pepino de mar, sin materia gris", le escribió Chilavert.

Ese "pepino de mar" que le dedicó causó furor en Twitter, donde los usuarios elogiaron al ex arquero y lo tildaron como "el insulto del año". Incluso una persona llegó a editar la definición del pepino de mar en Wikipedia. Entre las 1.400 especies que tiene la holothuroidea, incluyeron a una llamada "Alexcannigiaris pijiforme", identificada como el biotipo menos inteligente y carente de materia gris.