Carlos Tévez confirmó que volverá a vestir la camiseta con el número "10"

Fotos ANUNCIO. El propio ídolo "xeneize", fue quien lo afirmó en diálogo con la prensa oficial. "Es emblemática", afirmó.

10/01/2019 -

El delantero Carlos Tévez confirmó ayer que en este 2019 volverá a vestir la camiseta número 10 de Boca Juniors, tal como lo hizo en 2015 cuando regresó al club proveniente de Juventus.

"Capitán no lo sé, pero decidí volver a usar la camiseta 10 y me siento feliz. Esa camiseta es emblemática y te da el plus que yo necesito", resaltó el atacante por el canal de YouTube del club.

Luego de su paso por el fútbol chino, Tévez volvió a Boca, pero le dejó la camiseta 10 al colombiano Edwin Cardona, quien en este mercado emigró a México y liberó la preciada casaca "xeneize".

En cuanto a lo que espera en 2019, Tévez dijo: "Me motiva seguir jugando con esta camiseta y darle alegrías a la gente. Boca tiene la pasión, el amor, y el jugador de Boca sabe que tiene que estar agradecido por la hinchada porque es el jugador número 12, y nosotros lo sabemos muy bien".

"Ser ídolo de Boca es algo único, nací en este club y sé cómo se manejan las cosas y llegar a ser un ídolo es un sueño. Es algo que no se puede explicar con palabras, estoy feliz por vestir esta camiseta, siempre", continuó.

Sobre la posición que ocupará con el entrenador Gustavo Alfaro, Tévez comentó que se siente "más cómodo jugando detrás del nueve" para hacerse "cargo del equipo".

Balerdi

En tanto se produjo un intervalo entre los dirigentes del Borussia Dortmund de Alemania y Boca por juvenil defensor Leonardo Balerdi.

Ayer estuvieron reunidos y ambas partes piensan que finalmente el pase se haría, pero la semana próxima se reunirán nuevamente para finalizar la operación.

En cuanto al posible reemplazante de Balerdi, ya no será José Palomino, porque el defensor de 29 años, ex San Lorenzo, fue ayer declarado intransferible por el Atalanta, de Italia, dueño de su pase.

Boca había ofrecido 7.000.000 de dólares por el también ex Argentinos Juniors, cuya cláusula de rescisión es de 10.000.000.