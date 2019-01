"El mejor refuerzo es que se quede Nández"

Fotos SITUACIÓN. La venta de Nández al Cagliari está frenada por un tema de avales económicos. Gustavo Alfaro ve con buenos ojos que el uruguayo se quede.

26/01/2019 -

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, manifestó anoche que el "mejor refuerzo" en este mercado de pases es que el uruguayo Nahitan Nández "se quede" en la Argentina y no sea transferido al fútbol europeo.

"Le dije al presidente del club (Daniel Angelici) que el mejor refuerzo es que se quede (Nahitan) Nández", expresó el flamante técnico xeneize, en conferencia de prensa celebrada en el predio de Los Cardales.

La operación de venta del volante central uruguayo al Cagliari italiano ingresó en una suerte de "cono de sombras", luego de que los avales que ofrecía la entidad siciliana no parecieran sólidos. Entonces, el jugador no se irá en este mercado y le complicó el cupo de extranjeros a la institución de la Ribera.

"Él (Nández) era el jugador más feliz de estar en Boca, me dijo. Y así tiene que ser. Yo le contesté que vamos a ponerle el pecho para que dentro de poco te busque la Juventus, no el Cagliari", reveló Alfaro.

Precisamente, Nández no tiene garantizado viajar hoy a Rosario, donde el último campeón del fútbol argentino mañana a Newell’s, por la 16ta. Fecha de la Superliga. El mediocampista central tiene inflamado el dedo gordo de su pie izquierdo, producto de un pisotón que recibió en la práctica del jueves. Si evoluciona de esa molestia, el uruguayo estará entre los suplentes.

Alfaro también se refirió a la posible partida del lateral izquierdo Emmanuel Más, pretendido "por el mercado local y el del exterior", según reveló el DT.

"Le dije al presidente que si el jugador se va, tenemos que reemplazarlo. Quiero que (Emmanuel) Más defina su situación personal para saber con quiénes contamos antes del 31 de enero", expresó.

El equipo

Sin enunciarlo en forma tajante, el técnico puntualizó que Barrios e Iván Marcone serán la pareja de mediocampistas centrales en un esquema táctico 4-2-3-1. "(Barrios-Marcone) Se acoplaron bien en los entrenamientos. Pueden ser una buena dupla en la mitad de la cancha", confió.

El técnico explicó, además, que Carlos Tévez entrará como titular y que Mauro Zárate será su suplente. "Hoy arrancan uno afuera y otro adentro. Pero no se descarta que puedan estar los dos juntos", expresó el ex entrenador de Huracán. "Lo mismo puede pasar con Benedetto y Abila. Me faltó un amistoso más para verlos juntos", se lamentó el DT.

Sin hacerlo oficial, una probable alineación de Boca para visitar mañana a Newell’s (21.30, en el estadio Marcelo Bielsa) será con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz y Alonso; Iván Marcone y Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Tevez y Emanuel Reynoso; Darío Benedetto.





El técnico definirá los componentes del banco de suplentes, una vez que concluya la práctica de hoy, previo al viaje en micro hacia Rosario. El colombiano Jorman Campuzano estaría entre los relevos.