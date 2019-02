Burdisso: "No fue un mercado desprolijo"

02/02/2019 -

El director deportivo de Boca Jumiors, Nicolás Burdisso, dijo ayer que el club de la Ribera está "conforme con las operaciones realizadas" en el actual mercado de pases. "No fue un mercado desprolijo como algunos dijeron. Fueron situaciones que heredamos y de las que me hago cargo, o en su momento tuvimos mala suerte", señaló en declaraciones a Fox Sports.

"Lo de (Nahitan) Nandez fue una situación desafortunada. Nos complicó el tema del cupo de extranjeros, por un lado, y por el otro no cerró la forma de pago del Cagliari de Italia, por eso Nández seguirá con nosotros y lo vemos muy entusiasmado", sostuvo Burdisso.

El manager de Boca evitó entrar en polémicas con el representante del jugador uruguayo, Pablo Bentancur, quien hasta último momento insistió con la posibilidad de que el pase se hiciera. "Después se abrió la puerta para vender a (Wilmar) Barrios y junto con la salida de Olaza se solucionó ese tema del cupo de extranjeros", agregó.

Boca tenía en ese momento, antes de que emigrasen Barrios y Olaza, siete extranjeros en su plantel, y ahora quedaron cinco, todos en condiciones de jugar en un mismo partido: el reglamento indica que como máximo un equipo puede tener seis inscriptos, y cinco en condiciones de firmar la planilla y jugar.

"La otra situación que nos quedó afuera es la de (Agustín) Rossi, que no pudo ir a Estados Unidos y ahora puede irse a otro club de afuera", explicó Burdisso. Al respecto, cabe recordar que el arquero tenía todo arreglado para jugar en la MLS, pero al trascender una denuncia por violencia de género, la liga estadounidense desistió de contratarlo.

En cuanto a las declaraciones de Carlos Tevez en contra del ex entrenador Guillermo Barros Schelotto, Burdisso tomó distancia al señalar que "no voy a titularlas. Hablé con Carlos y quedó claro que ocupo una posición de dirigente y no soy más su compañero de equipo. Sigue siendo nuestro capitán y nuestro líder y estoy seguro de que vamos a conseguir grandes cosas con él".

Burdisso, antes de ser transferido al fútbol europeo en 2004, compartió plantel en Boca con Tevez y juntos ganaron la triple corona en 2003.