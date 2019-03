Acompañamiento profesional para la víctima

03/03/2019 -

Consultada sobre el estado actual de su hijo, la médica forense reveló: "El niño ahora es otro, antes era agresivo, violento, tiraba platos, rompía vasos, decía en todo momento malas palabras, en todo momento era como que todo era sexual. Ahora es otro niño, completamente diferente". "Quizás quería manifestarse y no sabía cómo hacerlo". Indicó que actualmente sigue un tratamiento psicológico. En canto a su círculo íntimo, señaló: "Para la familia fue una bomba, nunca me he imaginado que el padre de mi hijo, en que tenía que confiar, abuse de mi hijo. Soy médica pediatra y médica forense, uno protege al niño. Si el niño habla, cuenta, uno tiene que escucharlo. Aquí no lo han escuchado a mi hijo, lo han dejado en libertad (al acusado), siendo que estaban las pruebas, está todo escrito, grabado, con fotos, todo documentado". "Estos tres jueces qué son ahora, ¿Médicos?, para desestimar las pruebas que están presentadas. No sé qué pasaría si una mamá común y corriente va a denunciar; normalmente estos casos tienen otro tipo de resolución más rápida y aquí está todo lento, todo complicado, todo tergiversado. Se la agarran contra mí, antes de ver lo que el niño habla, lo que el niño dice, no protegen al niño", reiteró. "Aquí hubo un abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, es el padre de un niño de dos años con el que convivía, con poder adquisitivo, que se ha dado a la fuga, que no se ha presentado nunca a las entrevistas psicológicas y psiquiátricas". Sobre sus expectativas de cara al futuro en proceso, apunto: "Que un tribunal revea esto y se escuche la voz del niño. Es una aberración lo que se ha hecho". "Yo necesito que se haga Justicia. El niño cuenta haber sufrido abuso sexual por parte del padre". "Yo tengo miedo que de repente le permitan tener acceso al chiquito. Hasta ahora él no tiene ningún tipo de restricción. Mi hijo y yo estamos con custodia. Tengo miedo que tome represalias, siento riesgo de vida tanto para mi hijo como para mí".