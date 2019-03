Galicia será el escenario del rodaje de una serie con la historia de una bandeña

11/03/2019 -

En noviembre pasado, EL LIBERAL había informado en exclusiva que "Academia de mujeres", libro escrito por la periodista santiagueña Silvia Pérez Trejo, iba a ser llevado en formato serie, a la televisión en España, país en donde está radicada. Ahora, la escritora oriunda de La Banda está en Santiago para presentarlo (anoche lo hizo en su ciudad natal), el próximo jueves 14, a las 20, en el Centro Cultural Bicentenario, de ciudad capital.

Ahora, en visita a EL LIBERAL, Silvia ahondó en la esencia del libro que nació del sufrimiento de una mujer y de su búsqueda. Ratificó que el rodaje se realizará este año con la dirección de Manane Rodríguez, cineasta uruguaya, que vive en La Coruña, y con el guión de Alicia Ferrer.

¿En qué estado está el proceso de la miniserie que preparas en España con "Academia de mujeres"?

Estamos en negociaciones con varias plataformas. España es el centro neurálgico de producción de miniseries. La idea es buscar una coproducción argentina porque filmar en la Argentina una producción española es sumamente caro.

¿Tienen pensado rodar imágenes en La Banda o recrearán escenarios en España?

Esa es mi idea, ojalá la pudiéramos hacer. En España la quieren ambientar porque es más económico. Me daría tanta pena que la parte de la Argentina desapareciera. Por eso es que estamos tratando de buscar una productora de la Argentina que quiera hacer esta parte de Santiago del Estero, en La Banda.

¿La miniserie será dirigida, guionada y protagonizada por mujeres?

La directora será la cineasta uruguaya Manané Rodríguez, quien estuvo nominada a los premios Oscar por su película uruguaya "Migas de pan". La guionista es gallega, Alicia Freire. Tenemos visto una actriz, no podemos dar el nombre todavía, pero es de origen chileno. Somos cuatro mujeres que hemos presentado a este proyecto como una miniserie feminista, dirigida por mujeres.

¿Participas solo en la producción o también en la actuación?

No, en la actuación no estaré porque no soy actriz. Participaré en la producción y también como veedora de la serie. La idea de filmar sale de Galicia, apoyada por Galicia, porque la directora está afincada en Galicia como también la guionista. Ya trabajamos en las locaciones y las que encontramos en Galicia son maravillosas.

¿Están pensando en Netflix al hacer esta miniserie?

No podemos dar el nombre todavía. Estamos conversando ahora con tres plataformas españolas, pero no puedo dar el nombre porque no está confirmado todavía, pero ya se presentó el proyecto y ya estuvimos trabajando en Galicia.