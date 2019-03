Granata polemiza contra el feminismo

18/03/2019 -

“Se quieren empoderar y salen a dar lástima con el ‘yo crié sola a mi hijo’. ¡Pónganse de acuerdo o se empoderan o se victimizan!”, lanzó la periodista Amalia Granata a raíz del hashtag (#YoCríoSola) con el que miles de seguidores decidieron brindarle su apoyo a Jimena Barón tras su cruce con Daniel Osvaldo, el padre de su hijo Morrison, luego de que éste la cuestionara por su papel como madre.

La iniciativa del apoyo a Barón la tuvo la politologa y periodista especializada en género Florencia Freijo, y se volvió tendencia en Twitter rápidamente, con comentarios a favor, y en contra, como el de Granata.

Por su posteo Amalia también tuvo que leer muchas reflexiones contrarias a la suya, sobre lo que luego escribió: “¡Las adolescentes en Twitter me quieren dar cátedra y explicar lo que es criar a un hijo sola! Moooyyyyyy fuerteeee para este sábado”.

Muchos le recordaron a la panelista del programa “Pamela a la tarde” que en el pasado ella misma había sacado a relucir sus conflictos con el futbolista Cristian “Ogro” Fabbiani, padre de su hija “Uma”, exponiendo de la misma manera que Jimena lo desafiante que es hacerse cargo de la crianza de un hijo en soledad, cuando el padre no se hace cargo de la parte de responsabilidad que le cabe.

Incluso lo hizo, Jimena, cuando le contestó a Granata por la misma vía: “Nos empodera criar solas, pero no dejamos de ser víctimas de una situación de mierda. Ser víctima no es victimizarse. No es tan difícil de entender Amalia, te pasó a vos también en su momento. Nos alegra que la estés pasando mejor”, le enrostró Jimena en Twitter.

A lo que Amalia contestó: “Jimenita, reclamar cuota alimentaria es un derecho de mi hija no una victimización de su madre. ¡Me rindo! No puedo con tanta gente bruta e ignorante”.