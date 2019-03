Susana ya comenzó a preparar su vuelta a Telefé

Hoy 20:50 -

Susana Giménez está cada vez más conectada con su público a través de las redes sociales, y así es que a través de Instagram anunció que su regreso a la pantalla de Telefé se concretará en junio. La diva compartió un video de lo que fue la producción de fotos para la promoción de la nueva temporada.

“Otra vez empezamos”, señaló Susana en la red social en la que tiene casi un millón y medio de seguidores. Y fue sumando comentarios como: “Estamos preparando la temporada 2019”. En apenas 15 minutos ese video que la mostró descalza, con un pantalón de pijama -que compró en un local de recuerdos de Nueva York- y con los ruleros en la cabeza, alcanzó 28 mil me gusta.

“Me está maquillando Juan. Miguel (Romano, su estilista personal) está sentado leyendo una revista y después me va a peinar. Nos vamos a hacer las fotos para la calle, para el canal”, les fue contando a sus seguidores. Y ahi fue cuando Susana no pudo seguir manteniendo en secreto la fecha elegida para su debut. “Todo el mundo me pregunta cuándo empiezo: en junio, en junio, en junio”, repitió la diva que luego se permitió bromear con la forma de trabajar de su maquillador, que tenía todo sobre la mesa en la que ella tenía apoyados sus pies.

Con qué novedades regresará En ot ro video que compartió en Instagram Stories, la cámara enfocó a Miguel Romano que adelantó que estaba preparando un “nuevo look que será sorpresa”, según lo reflejó Teleshow. “Nuevo, más o menos”, advirtió ella de fondo, mientras le huía a los halagos de Miguel que la califica como una diosa. “¡Miguel, me da vergüenza!”, se la escuchó decir a la conductora.

Entre las novedades y sorpresas que habrá en esta nueva temporada está la adquisición de los derechos de Got Talent, el formato internacional del que salieron estrellas como Susan Boyle, y de los mismos creadores de American Idol, algo que ya anticipó su productor Federico Levrino. Y de concretarse esa idea, la diva quiere un jurado internacional.

Ella está acostumbrada a soñar a lo grande. Por eso, su entor - no aseguró que piensa en Julio Iglesias, Ricardo Montaner, Ricky Martin, el Puma Rodríguez y Thalía, pero también en Lali Espósito. Si bien las negociaciones de los productores con las estrellas se iniciaron en febrero pasado, aún no están en condiciones de anunciar quiénes serán finalmente los jueces de ese certamen.

Por otra parte, poco se sabe sobre la modalidad de trabajo que eligió Susana Giménez para este año. Algunos aseguran que irá solos los domingos, mientras que otros dan por sentado que lo hará todos los días. Lo que sí tiene más chances de continuar son los especiales con importantes figuras que se emitían los miércoles, el año pasado. Además, habrá shows en vivo, el invitado especial al que entrevistará la diva de los teléfonos y el juego del millón.