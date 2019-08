El Indio Solari ve muy difícil hacer un nuevo show en vivo

06/08/2019 - 21:21 Pura Vida

l Indio Solari dijo que “es muy difícil” que se vuelva a presentar en vivo, a dos años de su último show, en el que murieron dos personas en la ciudad bonaerense de Olavarría.

“Show en vivo es muy difícil que vuelva a hacer”, dijo el cantante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en una entrevista con su biógrafo, Marcelo Figueras, para radio El Destape.

Al respecto, el ex vocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, agregó: “Cinco tipos que te tiren un par de cascotes se pisan todos, se matan. Es una dimensión de la cual no me puedo hacer cargo”.

“Entonces lo que voy a hacer es patear el tablero, tal vez los más jóvenes se anotarán y los más viejos quizá se quejarán porque quisieran que haga todo rock and roll”, sentenció.

‘Cuando lo veo en la televisión no puedo creer que es porque yo estoy tocando ahí. Es medio impresionante”, dijo al referirse a la cantidad de público que asiste a sus shows, a la vez que remarcó: “Es una dimensión muy difícil para uno que hace canciones y no sabe por qué le sucedió todo ese fenómeno”.

El 11 de marzo de 2017, el Indio Solari se presentó en Olavarría y tras el show se informó de la muerte de dos personas.

La causa por ahora tiene imputados a los dos productores y un socio de ellos, mientras que Solari fue desligado.

Solari y la política

Por otra parte, El Indio criticó al gobierno de Mauricio Macri y remarcó que a Cristina Kirchner “si todavía no la embocaron es que está muy difícil encontrarle algo”, en referencia a las causas penales en las que está procesada.

Solari criticó las políticas económicas y sociales de la actual gestión al remarcar que “están haciendo lo que quieren” y eso a él lo “pone inquieto”. “Sabés que no tengo un motor político. No me gusta ese nivel de mirada de la sociedad, pero cuando veo que se están muriendo los pendejos no hay tu tía. De alguna manera esta gente se tiene que ir, sino me tengo que ir yo. No hay vuelta de hoja. Yo no voy a soportar otra vez... no soy ni la rata kirchnerista ni la grieta, ni nada”, señaló el vocalista.

En declaraciones a radio El Destape, el músico reveló: “Estoy como el culo no por la enfermedad (padece Mal de Parkinson) sino por cómo están las cosas, estoy odioso, se están muriendo pibes. De salud estoy bien, tengo el despelote que no me acuerdo de los horarios”.

“Estamos gobernados por el FMI, no por este gobierno. El 2001 no está tan lejos. Alguien que me diga que no sabe a quién votar... ¿Cómo no sabés a quién votar? Están recagando el país”, cerró.l