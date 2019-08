VIDEO | "Nothing On You", el tema de Ed Sheeran y Paulo Londra que ya es #1 en tendencia mundial

09/08/2019 - 19:33 Pura Vida

Este jueves, Ed Sheeran dio a conocer el video de "Nothing on you", canción que cuenta con la colaboración del trapero argentino Paulo Londra y del británico David Orobosa Omoregie.

En menos de 24 horas, el tema ya superó las dos millones de visitas en el canal oficial que Sheeran tiene en Youtube. De esta manera, se convirtió en primera tendencia mundial sumando más de 17 mil comentarios.

Tras el lanzamiento, el propio Londra mostró su felicidad vía Twitter y agradeció las muestras de cariño recibida.

Quería twitia que estaba viendo video reacciones en inglés de nothing on you y vi todos esos comentarios de quienes me conocen presentándome y contando mas sobre me mi, son lo mas enserio me hace muy feliz saber que me apoyan de esa manera.