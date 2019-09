Tini intentó defender a Axel, pero el escándalo creció

25/09/2019 - 21:11 Pura Vida

Tini Stoessel se tomó su tiempo para salir a aclarar que “no hubo incomodidad” con Axel, el cantante a quien, durante una rueda de prensa del festival Únicos en Madrid, y con un evidente gesto de disgusto, le retiró la mano que había colocado sobre su hombro.

Mientras Axel se apuró hace dos días en poner paños fríos a la catarata de comentarios en su contra que leía en las redes, posteando una imagen que lo muestra abrazado junto a Lali Espósito (presente en la conferencia) y Tini, la ex “Violetta” esperó regresar a Buenos Aires para dar su versión.

“Hola, acabo de llegar de Madrid y veo que se ha generado una gran confusión respecto a un video que circuló por redes. Quiero contarles que con Axel tengo una gran relación profesional y aclarar que ningún gesto mío que haya sido extraído de notas que dimos obedece a una incomodidad con Axel”, escribió Tini en las redes.

A esa hora la bola de nieve ya había tomado proporciones inimaginables en torno de esa llamativa situación que protagonizaron los exjurados del certamen de Telefé “La Voz Argentina”.

Hasta la panelista del programa que Pampita Ardohaín conduce en Next TV, la periodista Paula Galloni entró en escena aportando un dato que faltaba a este escandaloso momento: Axel la acosó durante una entrevista cuando ella tenía apenas 19 años (ahora tiene 31), y estaba trabajando para la revista Pronto.

“Yo tuve una situación incómoda con este señor (por Axel). No fue que sufrí un abuso, sufrí una situación incómoda en una entrevista“, dijo Galloni en Pampita Online.

Y agregó: “Está bueno que se sepan estas actitudes. A veces se mandan a periodistas a lugares, solas, y esas personas están indefensas. Me pasó a mí. Con este cantante yo estaba sola en un monoambiente haciendo una entrevista. Por suerte yo tuve carácter y me fui. Pero tal vez a otra chica no le pasa. Yo tenía 19 o 20 años. Terminé la entrevista, volví a mi casa llorando y llamé a una amiga para contarle“.

Por otra parte, remarcó: “Nunca dije que me había pasado con él, pero quizás esto sirva para despejar las dudas sobre si lo de Tini fue una exageración. Cuando yo lo conté sin dar el nombre me aparecieron un montón de comentarios de chicas que me escriben”.

Y enfatizó: “Si hay una persona que se comporta de mala manera con chicas jóvenes, está bueno que se corte”.

Qué pasó entre la panelista de “Pampita” y el cantante

Hace dos semanas, cuando ni Axel ni Tini Stoessel imaginaban estar en boca de todos por algo que no fuera el éxito de sus trabajos discográficos, la periodista Paula Galloni había compartido durante una entrevista en el programa “Nosotros a la mañana”, una situación vivida en el pasado. “A todas las mujeres nos ha pasado de vivir un momento incómodo. A mí me ha pasado. Pero no me pasó a un nivel como le pudo haber pasado a Thelma Fardin o a Calu Rivero. Sí una vez, en una entrevista, un cantante se me tiró encima. Yo era muy chica (19 años). Estábamos solos en un departamento”, contó.

Y agregó: “Terminamos de hacer la nota y habrá imaginado que como era buena onda con él me gustaba. Se me tiró encima, me quiso dar un beso, yo me hice para atrás, y lo empujé”.

Durante aquella entrevista, Galloni no había dado el nombre de Axel, pero tras el video del gesto incómodo de Tini retirando la mano de Axel de su hombro, las especulaciones unieron aquella anécdota con el incidente actual.

Aquel día Paula sólo atinó a decir que se trataba de un cantante “muy conocido”. “A la mujer no se la ampara, después a la que vienen a buscar es a mí -lamentó, explicando por qué optaba por la reserva-. Decirlo también me comprometería a mí porque puedo tener un problema yo en vez de esta persona. Yo sé que le pasó a cien más y que hay gente a la que le pasaron cosas más graves (con ese artista)”.

Y fue en Incorrectas, que Stefy Xipolitakis trajo a colación el testimonio de Paula. Por lo que Galloni habló finalmente en Pampita Online.