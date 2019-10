Old Lions buscará dar el golpe en tierras uruguayas

05/10/2019 - 02:10 Deportivo

Old Lions buscará dar el golpe esta tarde en Montevideo, cuando visite a Old Christians de Uruguay desde las 15 en uno de los encuentros de la Reclasificación, octavos de final, del Torneo del Interior B organizado por la Unión Argentina de Rugby. El equipo santiagueño accedió a esta instancia luego de haber finalizado segundo en la Zona 8, detrás de Curne de Chaco, en tanto que los uruguayos terminaron como líderes de la Zona 5 y por ese motivo tienen la ventaja deportiva de definir esta instancia como locales. La delegación santiagueña se instaló ayer en la capital de Uruguay y tras la práctica realizada en horas de la siesta tuvo la tarde libre para luego regresar al hotel y quedar a la espera del trascendental choque de hoy. El León ha tenido una temporada 2019 notable, finalizando sexto en el Regional del NOA, lo que no sólo le permitió acceder a este torneo sino también asegurar su lugar en el Super 10 del año próximo. En este certamen, aún con varias bajas en relación al equipo que terminó jugando el Regional y con muchos juveniles en su plantel, ganó cuatro de los seis partidos de la fase clasificatoria y sólo cayó en los dos partidos jugados ante el líder del grupo.

El posible equipo que iniciará el compromiso de esta tarde será el siguiente: Gustavo Alvarez, Mario Iagatti y Luciano Zelaya en la primera línea; Franco Ramírez y Fabricio Mendieta en la segunda; la tercera línea estaría integrada por Facundo Barboni, Agustín Ramos y Federico Parnás; la pareja de medios, Nicolás Candussi y Matías German; los centros serán el capitán Facundo Leiva y Lautaro Heredia; los wingers Matías Barraza y Bautista Torresi y el fullback, Juan Villalba,