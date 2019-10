“Negrita” aprendió a mirar a Cecilia como a una artista

19/10/2019 - 21:17 Pura Vida

La bandoneonista de “Ñañaspura”, Negrita Ledesma está recorriendo un camino de autoconocimiento, y en ese transitar, el trabajo que comparte con su hija Cecilia sobre el escenario le permitió descubrir que además de hija, la joven es una artista.

“Me di cuenta de que no puedo dejar de ser madre, que cuando le digo algo, le hablo como madre, que no puedo separar. Y yo entiendo que, a veces, me excedo, y le digo ‘¡hija, cómo no vas a poder hacerlo!’. Al mismo tiempo, como veo potencial en ella, le exijo, será porque en esto de tanto andar por la vida entendí que lo más importante que tengo son mis hijos, mis nietos y la música, y quiero lo mejor para ellos. Pero voy aprendiendo a mirarla no como a una hija nada más, sino como a una artista”, cuenta “Negrita”. Y agrega. “Este compartir me aporta conocimiento sobre mis hijos como personas”.

Por otra parte, empezó a aceptar que aunque tengan talento para la música, como lo tiene su hijo Cristian, puede elegir un camino diferente, como el trabajo audiovisual, por ejemplo, algo a lo que se dedica formalmente.

Lo que ha quedado por decir: de madre a hija

Como madre, “Negrita” Ledesma también ha experimentado cambios a lo largo de los años, y eso ha generado en ella una emotiva reflexión. ‘”o quisiera volver en el tiempo y darles más ‘te amo’ y más ‘te quiero’. Creo que me ha faltado decirles, expresarles el cariño con palabras. Yo siempre he pensado que cuidándoles la salud les daba todo. Y no es así. A esas madres nuevas que veo que además de cuidarles la salud, les expresan el cariño, les digo que no dejen de hacerlo, que pongan esas gotas de ‘cariño visible’, para que complementen todo lo otro, lo físico con lo espiritual. Me gustaría decirles a mis hijos que los amo, los quiero, y que si se equivocan, todo tiene solución”.