Raly Barrionuevo estrenará hoy su peña en Santiago del Estero junto a Orellana-Lucca y otros artistas

28/11/2019 - 20:49 Pura Vida

Esta noche, el Complejo Buen Pastor, ubicado en la esquina de Avda. Solís y Domingo Palacios, recibirá a Raly Barrinuevo en la peña “Juntos” que compartirá con el dúo Orellana-Lucca, y Demi Carabajal, Marcelo Toledo, Los Villagra e Irma, y para el folclorista friense será una manera de ir cerrando un 2019 muy movido, ya que giró por la Argentina, y llegó incluso al sur, con su espectáculo “Hermano Hormiga”, en el que lo acompaña Lisandro Aristimuño.

En una reciente entrevista con EL LIBERAL, Raly se mostró satisfecho con el desarrollo creativo de este año en el que también cerró la segunda parte del disco “Radio AM”, que lamentablemente no tendrá presentación en vivo debido al fallecimiento de Elvira Ceballos, la pianista que lo acompañó en el primer trabajo. “No me gustaría poner a otros pianista en su lugar”, admitió Raly y por esa razón, este disco le acerca una mezcla de tristeza y alegría. Es también el material con el que homenajea a su madre y a su padre, ya que las canciones son las que forman parte de la cotidianidad de la bohemia friense de los años 60.

Por otra parte, el próximo año, Raly será la figura ausente del Festival Nacional de Cosquín, del cual no quiso ser parte para dar espacio a valores nuevos. Además, está convencido de que ese Festival es un escenario para llevar material nuevo, algo que, según dijo, no tiene, salvo el disco que terminó de grabar y al que le faltan algunos retoques, pero que ante la partida de Elvira no quiere presentarlo en vivo. l