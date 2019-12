Luciano Castro habló de la filtración de sus fotos

30/11/2019 - 20:49 Pura Vida

Luciano Castro fue noticia durante varias semanas después de que se filtraran fotos de su intimidad, en las que se lo podía ver completamente desnudo. Por el hecho, en su momento salió a hablar su esposa, la modelo Sabrina Rojas, pero hasta el momento él había optado por el silencio.

Ahora, a varios meses del episodio, considerado “violación de la intimidad”, fue el propio actor el que habló del tema, se animó a contar cómo fue tratado en la familia y qué impacto causó en él la difusión y el comentario incluso de los famosos, entre ellos el de “Pampita”.

“Opto por no hablar porque hay una cosa de morbo que a mí no me interesa. A mí me interesa hablar con mi esposa, sobre todo con mi hijo y con la gente a la que le pude causar algún tipo de efecto rebote. Después no me interesa hablar con los medios de algo que tiene que ver conmigo”, expresó a la salida de uno de los ensayos de Desnudos, la obra que protagonizará en Mar del Plata junto a Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y Mercedes Scápola, además de la madre de sus dos hijos menores.

En los días en los que todos hablaban de Luciano Castro, también fue “Pampita” quien en su programa, hizo referencia a las fotos íntimas del actor, emitiendo comentarios con respecto a sus atributos físicos.

Sobre cómo cayó el tratamiento del tema en Pampita Online, Castro sostuvo: “Es un tema de ella, no es un tema mío. Cada uno hace lo que puede, lo que quiere, y yo en eso los respeto a todos. Son pocos los que han hablado de esto que llevan más tiempo que yo trabajando de esto. Entonces, basándome en lo que estoy diciendo, puedo comprender lo que puede suceder y las reglas del juego”.

Y agregó: “Así que más que vivir un momento de angustia y decir ‘puta, qué bajón’... No me pasó nada”, agregó.l