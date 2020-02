La violencia en el fútbol según Antonio Grimau

25/02/2020 - 21:23 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami. De la Redacción de EL LIBERAL.

Ante un nuevo desafío actoral, Antonio Grimau se puso en la piel de un dirigente de fútbol en “Puerta 7”, la producción argentina que ya emite Netflix.

El prestigioso actor argentino está secundado por actores de la talla de Carlos Belloso, Esteban Lamothe, Juan Gil Navarro y Dolores Fonzi, entre otros.

Grimau, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, habló acerca de la temática que desarrolla la serie que está dirigida por Adrián Caetano, un cineasta argentino que ya lo tuvo en Sandro, la serie que se vio por Telefé.

¿Qué sintió cuando lo convocaron para trabajar en Puerta 7 con Adrián Caetano, quien ya lo había dirigido en la exitosa serie Sandro?

Una alegría muy grande porque me interesa mucho todo lo que me propone Adrián. Es un gran director con el cual trabajo muy cómodo. Él saca de mí lo mejor. Fue una gran alegría de volver a intentar un proyecto con él.

¿Cómo es trabajar con temáticas populares, Sandro por un lado, y ahora el fútbol en Puerta 7, por el otro?

Es distinto. La temática es completamente opuesta. Sandro era, por sobre todo, una historia de amor. Y lo del fútbol tiene que ver más con una sociedad violenta y un estado de cosas que no tienen mucho de romántico. Pero, lo que sí hay en común una cosa con la otra es que yo tenía un profundo conocimiento de la figura de Sandro como admirador y como fanático de él. Con respecto al fútbol, he sido y soy un tipo que le gusta mucho el deporte, el fútbol en particular. Siempre estuve muy ligado al fútbol, incluso durante una época, casi cinco años de mi vida, entre los 35 y 40 años, fui más que nada un jugador de fútbol que un actor porque integraba un equipo de los actores, teníamos partido todos los fines de semana. Durante esos años estuve muy consustanciado con esta disciplina deportiva. Como hincha, como espectador, tengo un contacto profundo con el fútbol.

Sumado, sin lugar a dudas, a propósito de lo último que dice, su pasión por Huracán.

Además la alegría y satisfacción de que todos los exteriores de Puerta 7 se grabaron en el estadio del Club Atlético Huracán (el “Tomás Adolfo Ducó”, conocido también como “El Palacio”). Fue una emoción muy grande estar grabando en un lugar al que de chico yo concurría y lo he visitado muchísimas veces con familiares. Tuve la oportunidad de meter las nariz en todos los rincones en donde como espectador común nunca había estado.

¿Puerta 7 denuncia o sólo muestra una realidad cruda sobre la violencia y los barrabravas en el fútbol?

Yo estoy de acuerdo, en ese sentido, con la postura que tiene Adrián Caetano. Él dice que no se trata de demonizar ni tampoco justificar la violencia en el fútbol. Echa una mirada lo más objetiva posible sobre una realidad concreta y que la gente saque conclusiones.

¿Hubo algún dirigente en especial o alguna circunstancia en particular que lo inspiró para hacer a Guillermo, su personaje de Puerta 7?

Hubo ese contacto con el mundo del fútbol que mencionaba antes, pero no con algún dirigente en particular sí con jugadores, sí con, por ahí, gente de una barra brava. He tenido, alguna que otra vez, un cierto diálogo por el simple hecho de concurrir a la cancha y, bueno, el hecho de ser actor y conocido. Pero, no hay una persona en particular, un presidente de club o dirigente que me haya inspirado para interpretar a Guillermo, este presidente tan controvertido. No, no, simplemente es una visión general de mi experiencia acerca de la gente que tiene que ver con el fútbol y tratar de transitar por las situaciones que proponía el libro con la mayor verdad, con la mayor sinceridad posible como actor.

Hay frases, en Puerta 7, muy reveladoras y reales cuando Santiago, el tesorero-personaje que interpreta Juan Gil Navarro- insiste con “Todo pasa” o “La pelota sí se mancha”. ¿Qué lectura hace usted de estas expresiones puestas en el contexto de la historia de la serie?

Bueno, ahí si hay una significativa relación con hechos reales. Yo creo que se han puesto frases claramente simbólicas de un hecho determinado como el “Todo pasa” aplicado a situaciones no precisamente buenas y también la famosa frase de Diego (Maradona), que ahora está inteligentemente usada en la promoción, en donde él dice que la pelota sí se mancha. Creo que la miniserie va a seguir ahondando en la temática y cada vez calando más hondo sobre esta problemática que rodea al fútbol.

“Lomito”, el personaje de Carlos Belloso, en un momento dice: “No siempre gana el mejor, a veces el más vivo”. ¿Es viveza criolla o fruto de códigos delincuenciales?

Yo creo que tiene que ver más con la viveza criolla que, por supuesto, roza lo delincuencial. Pero, también, creo que es un poco una manera de simbolizar esa famosa viveza criolla que nos caracteriza y que, realmente, en muchos casos, deja mucho que desear.

Esteban Lamothe y Carlos Belloso en una escena de “Puerta 7”.

“Cachetazo fuerte que Puerta 7 está dándole a una parte de ese submundo que rodea al fútbol”

¿Cómo considera usted que se consiguió no caer en lugares comunes de la temática que cuenta Puerta 7?

Ahí está, como en tantas otras cosas, la excepcional dirección de Adrián Caetano. Es un hombre de una gran inteligencia, de una mirada profunda y cinematográfica. Él escapa, permanentemente, a encasillamientos, a lugares comunes, a clichés ya reconocidos. Ahí está el secreto de que la miniserie no caiga en esos famosos lugares comunes.

¿Tener esta particularidad, entre tantas que la destacan, considera que “Puerta 7” interpela?

Creo que sí. De hecho, el mostrar de esta manera objetiva esa trastienda tan fea del fútbol que incluso lleva a situaciones gravísimas, está destapando un olla que mucha gente desconoce y que la gente que conoce va a sentir que hay un cachetazo fuerte que “Puerta 7” está dándole a una parte de ese submundo que rodea al fútbol que, necesariamente, tiene que cambiar.