Parásitos e insectos que afectan nuestra piel

Por Aldana Scaglione y Soledad Camusso. Dermatólogas.

Las picaduras en la piel y algunas parasitosis son un tema frecuente en la consulta del dermatólogo durante las estaciones de primavera y verano. La explicación es clara ya que en esta época aumenta el tiempo en que estamos expuestos al aire libre, en muchas ocasiones en ambiente campestre o rural y además prescindimos de cierta ropa por lo que dejamos sin ocultar mayor parte de superficie cutánea. Algunos insectos y parásitos pasan parte de su ciclo de vida en nuestra piel.

En estas afecciones de la piel el prurito (picazón) nos podría avisar que se está produciendo un daño en nuestra barrera protectora de la piel. Esta situación lleva al rascado y, rascarse, produce a su vez más irritación y más prurito, estableciendo un círculo vicioso que no siempre resulta fácil de romper. Las sustancias irritantes de los insectos o parásitos y la reacción de nuestro propio organismo a ellas puede provocar el prurito Infecciones por parásitos: pediculosis y escabiosis.

Pediculosis (piojos)

La pediculosis en niños es la causa más frecuente de picazón en la cabeza y en la parte superior del tronco. Afecta por igual a niños y niñas y se da principalmente en pacientes que presentan el cabello largo. La población más afectada es la que presenta edades entre 4 y 14 años. El agente que produce esta afección es el piojo humano (pediuculus capitis) El piojo vive 30-40 días. La hembra puede poner cerca de 200 huevos o liendres. Cada huevo se transforma en piojo adulto en un tiempo de ocho días.

Los huevos son colocados en el nacimiento de los cabellos y el contagio se realiza en forma directa de cabeza a cabeza del niño con piojos, o de manera indirecta a través de peines, cepillos, gorros, ropas, sábanas, areneros, colchonetas, etc. Contrariamente a lo que se cree, el piojo puede sobrevivir fuera del contacto con la piel más de un día, con lo cual se multiplica la posibilidad de contagio indirecto. Tratamiento manual: esta técnica permite la extracción manual de piojos y liendres por medio del peine fino metálico. Se debe pasar desde la raíz del cabello hasta la punta. Es inocuo, económico y no crea resistencia. Debería utilizarse diariamente previa colocación de crema enjuague.

Químico: Permetrina o lindano al 1 % en shampú o loción; se aconseja su uso una vez por semana dejándolo actuar 5 minutos, para luego enjuagar la higiene diaria y el control familiar es lo más importante.

Escabiosis (sarna)

Es una infestación cutánea debida al ectoparásito Sarcoptes scabiei, se trasmite por contacto directo con individuos afectados, siendo también probable, por ropa contaminada donde el parásito se mantiene viable aproximadamente 2 días.

Esta enfermedad puede durar semanas, incluso meses cuando no se la sospecha o se la controla. En condiciones de hacinamiento, prisiones y migraciones es muy común observarla siendo de fácil contagio en pocos días.

Síntomas. Las localizaciones más frecuente de las lesiones son regiones de piel fina como ser: espacios interdigitales, muñeca, axila, línea del cinturón, pies, parte baja de la espalda, genitales en los hombres y región mamaria en las mujeres, vesículas o pápulas pueden ser vistas cerca de las lesiones primarias, además de lesiones por rascado. En los lactantes puede afectar palmas y plantas. En pacientes con buena higiene se presenta en forma localizada y de difícil diagnóstico. El prurito es muy intenso sobre todo de noche por el aumento de la temperatura corporal.

Tratamiento. El objetivo del tratamiento es eliminar el parásito y disminuir la sintomatología. Todos los miembros de la familia y contactos cercanos deben recibir tratamiento. Se utilizan cremas con permetrina, lindando etc. Y de ser necesario ivermectina por vía oral para mayores de 5 años o peso superior a 15 kg.

Se pueden usar antihistamínicos para el prurito ya que el mismo puede persistir hasta un mes después de realizado el tratamiento.

Picaduras de insectos:

Pulicosis

Las pulgas son insectos frecuentes, son hematófagos y requieren de sangre para asegurar la fertilidad. En el caso de las personas, no existe una pulga específica. Aunque Pulex irritans es frecuentemente llamada la “pulga humana”, recientes investigaciones están describiendo una gran cantidad de especies asociadas a los humanos. Ctenocephalides felis es la especie de pulga que más comúnmente infesta a perros y gatos, y representa la gran mayoría de las pulgas que reside en los hogares humanos, todo ello deriva en la necesidad de un óptimo control de las pulgas en las mascotas.

La picadura de la pulga causa una lesión inicial consistente en un área puntiforme, las lesiones pueden aparecer en grupos dejando lesiones papulares rosadas dispuestas en forma contigua, debido a que la pulga explora la superficie de la piel, frecuentemente “re-picando”, por lo que se les dice “desayuno, almuerzo y cena”. Son muy pruriginosas.

Paederosis

Es una dermatosis producida por un insecto llamado Paederus. Este insecto es de forma alargada, aplanada de color negro. No muerden ni pican ni ocasionan lesiones sólo por caminar sobre la piel. Sin embargo posee como mecanismo defensivo ante cualquier agresión externa la secreción irritante a base de pederina.

Estos insectos tienen hábitos nocturnos y son atraídos por la luz artificial. Su número aumenta después de las lluvias, al elevarse la humedad, por lo que es más frecuente en el verano.

La lesión que produce es una dermatitis de contacto ocasionada por la pederina, sustancia liberada cuando el insecto es accidentalmente sacudido de la piel y en mayor medida al ser aplastados contra la piel.

La dermatitis tiende a ocurrir después de un período de 18 a 24 horas. El diagnóstico es clínico. Las lesiones típicas producidas por este insecto, son lineales y simulan la huella de un látigo, con formación de vesículas o pústulas en el centro de la lesión, que pueden estar presentes al inicio o aparecer después, generalmente asociado a intenso ardor y dolor local (similar a una quemadura).

Prevención

Existen algunas medidas simples que pueden ayudar a prevenir estas dermatitis en épocas de lluvias y calor intenso; por ejemplo, evitar la invasión de estos insectos nocturnos en las casas, ya sea con el uso de mosquiteros en puertas y ventanas, reducir el número de lámparas y/o focos encendidos, colocar una malla que podría estar atada bajo estas lámparas de luz para evitar que los insectos caigan sobre las personas. Si el insecto cayera sobre las personas, evite frotarlo sobre la piel y finalmente evitar cúmulos de basura conteniendo residuos animales o vegetales en descomposición. Recuerde, proteger la piel de su hijo es una preocupación de todo el año, pero es de particular importancia durante los meses del verano cuando queda tanta piel expuesta y vulnerable. Afortunadamente, muchos sarpullidos de verano desaparecen rápidamente por sí solos. Asegúrese de hablar con su dermatólogo ante cualquier sarpullido que le provoque inseguridad, en especial si no sabe qué lo provocó, si está incomodando mucho a su hijo, si no se resuelve rápidamente si muestra signos de infección.