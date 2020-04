El pico del coronavirus se estima para la "segunda quincena de mayo"

08/04/2020 - 09:08 País

El presidente Alberto Fernández dijo esta mañana en declaraciones a Canal 13 que, a causa de que el aislamiento obligatorio aplanó la curva de casos de coronavirus, los expertos médicos "estiman que el pico" de la enfermedad "se va a dar en la segunda quincena de mayo" y por eso la cuarentena "va a continuar".

Agregó que "no se va a flexibilizar" el aislamiento social por el coronavirus después del domingo 12, y advirtió que "en centros urbanos seremos mucho más estrictos".

"En muchos industriales hay preocupación por abrir las fábricas y hay cierta ansiedad que comprendo", dijo el mandatario pero pidió que "escuchen a los expertos para que se den cuenta de lo que pasa y cuáles son los riesgos".

En otras declaraciones añadió que el gobierno ve "cierto relajamiento" en el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que le "preocupa" y aclaró que "no hay ningún levantamiento de la cuarentena" a partir del próximo lunes.

"El control se ha relajado, ayer le pedí a los ministros que se pongan más estrictos y hagan controlar caso por caso", dijo el Presidente, y pidió: "Necesito que la gente no circule, que no haya más de seis personas por colectivo".

El presidente Alberto Fernández dijo que necesita "gente que trabaje y no pícaros, gente que no se equivoque" y señaló que, por ese motivo, tras lo ocurrido con algunos artículos de las compras para el abastecimiento de alimentos a comedores, acordó con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo "ser muy cuidadosos sobre a quién poner al frente del área para que no vuelve a repetirse".

"No vamos a tolerar ningún tipo de conducta poco transparente", insistió en señalar el mandatario.

Sobre el uso de barbijo declaró: "lo que abunda no daña, y, si cubrimos boca y nariz, ayudamos a que el contagio por coronavirus sea más difícil" y sostuvo que para eso, se pueden "hacer barbijos caseros".

"Si lo quieren usar, bienvenido sea; se protegen más", dijo el mandatario.