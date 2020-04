Una joven acusó a su tío de una salvaje agresión con una botella de vino

20/04/2020 - 23:17 Policiales

La Justicia habría librado una orden de detención en contra de un hombre que habría agredido salvajemente a una sobrina, golpeándola con una botella de vidrio en su cabeza, provocándole un corte en su cuero cabelludo y la pérdida de abundante sangre.

La damnificada publicó crudas imágenes en las redes sociales, pidiendo ayuda a la comunidad y alertando a las autoridades policiales y judiciales que tanto ella como su familia estarían soportando.

De acuerdo con lo manifestado por las fuentes policiales, se trata de una joven de apellido Sosa que residiría en el barrio General Paz.

En un video, la joven señaló que está cansada de vivir con temor tanto ella como su familia.

Aseguró en su testimonio que su tío por parte de su padre, sería un hombre violento y que irrumpe en su domicilio y en numerosas ocasiones la agredió salvajemente.

Señaló que tiene marcas en el rostro y que puede tener secuelas de las agresiones sufridas.

Afirmó que lo denunció en la Comisaría 5ª y que constan allí las presentaciones.

“Es muy triste lo que estoy pasando, me convencí a mi misma de que tengo que mostrar lo que me han hecho. Hoy este hombre no está detenido. ¿Que tengo que esperar que me mate, o a alguno de mi familia?”, aseguró la damnificada.

Más adelante señaló que este fin de semana la habría atacado con una botella de vino y que le provocó un corte en el cuero cabelludo por donde perdió abundante sangre.

Tras la denuncia, la Fiscalía habría solicitado una orden de allanamiento y detención contra el agresor, pero le habrían informado que hasta ayer no lo habían podido detener, porque se mantenía oculto.

Sin embargo, la joven aseguró que vecinos del sector le manifestaron que lo habían visto en la calle.

La denunciante teme por su integridad y la de su familia, por lo que pide que la Justicia tome cartas en el asunto.

Sostuvo que sufrirá las secuelas de los ataques recibidos y que tiene marcas en su cuerpo.

Las fuentes confiaron que en las próximas horas podrían concretarse nuevos procedimientos para dar con el acusado, ya que tendrían indicios de dónde se podría encontrar.