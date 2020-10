“Toretto” Vin Diesel deja el rugir de los motores de “Rápido y Furioso” para subirse a un escenario para asumir otro tipo de “peleas”: cantar

06/10/2020 - 12:12 Camerino

Mark Sinclair Vincent, popularmente conocido como Vin Diesel, no descansa. Dominic Toretto, personaje que lo encumbró en la saga cinematográfica “Rápido y Furioso”, sigue activo en su condición de actor.

El intérprete estadounidense, según se supo, estaría a punto de unirse al reboot del filme “Las Tortugas Ninja” como también haría tres películas más de 'Riddick'. A pesar de que con la llegada de “Rápido y Furisoso 9” se celebrarán dos décadas desde que Diesel hizo su debut en la franquicia como Domic Toretto, se sabe que ese no es su personaje en una franquicia más antiguo, ya que lleva interpretando a Richard B. Riddick durante más tiempo en su carrera.



Pero, Vin Diesel no se queda solo en la actuación en filme de acción. Ahora, asume otro tipo de riesgo: le pone sus fichas a la música y ya estrenó su tema "Feel Like I Do".



El actor decidió apostar a la música y presentó el single "Feel Like I Do", junto al productor noruego Kygo. "Durante mucho tiempo, he prometido que lanzaría música, animado por ustedes, para salir de mi zona de confort", manifestó el actor a sus fans en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 66 millones de seguidores.



"Gracias por creer en mí. Como siempre, espero hacer que estén orgullosos de mí", añadió el intérprete de títulos como “Riddick”, “Guardianes de la galaxia” y “Avengers”.



"No te conozco pero pareciera que sí/ y me quedé congelado cuando entraste en la sala/ porque cada palabra tuya me revuelve el interior/ no te conozco pero pareciera que sí", canta Diesel, con su reconocible voz grave, en este tema de pop electrónico.

Vin Diesel estrenó este año la cinta de ciencia ficción "Bloodshot", dirigida por Dave Wilson y que cuenta con la actuación de la mexicana Eiza González, justo antes de que por la pandemia se cerraran las salas de todo el mundo.

Diesel también iba a presentar este año la novena entrega de la inagotable saga de "Rápido y furioso”, pero debido al coronavirus, el estreno de la película con el título "F9” se postergó para abril de 2021.