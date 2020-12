Detectaron más irregularidades en comercios con la Tarjeta Alimentar

19/12/2020 - 14:23 Policiales

Numerosos damnificados se comunicaron con EL LIBERAL para denunciar que cuando realizan compras, el comerciante les.pasa la tarjeta por la totalidad del dinero que tienen a cuenta, es de decir, les vacían la tarjeta y les dan un vale de papel por el saldo.

"Hice una compra por 200 pesos, pero me figura como que compré por 12.mil pesos, no me quedó nada en la tarjeta", dijo una vecina de Sumampa.

"Me dieron un papel como si fuera un vale por el vuelto y eso me obliga a comprarle solo a ese comercio, pero no se si me respetarán el saldo porque también nos están sacando plata por compras que no hacemos", agregó la mujer.

La damnificada identificó al comercio de Sumampa. Es uno de los casos que comenzaron a salir a la luz desde ayer cuando EL LIBERAL publicó descuentos indebidos en un súper de Añatuya.