En Miami, trataron de “inmoral” a Yanina Latorre

La decisión de la panelista de “Los Ángeles de la Mañana”, Yanina Latorre, de aprovechar su viaje en familia a Miami para hacer vacunar a su madre, Dora, contra el coronavirus, cuando en aquella ciudad recién se había comenzado a distribuir la vacuna Pfizer, generó malestar no solo entre los argentinos, sino en el propio gobierno de la Florida, a pesar de que en el país del norte el antídoto se otorga a cualquier mayor de 65 años que lo desee, sin importar su nacionalidad.

“Son casos aislados que generan cierto malestar porque tienen prioridad personas que evidentemente están en condiciones de subirse a un avión y viajar, por sobre ancianos de la ciudad”, señaló en un comunicado el gobierno de Miami, mientras que Telemundo, la cadena de noticias que informa desde EE.UU. para la comunidad latina hizo mención a dos casos de turistas argentinos: el de Yanina Latorre, quien fue contando “su logro” por las redes sociales, con video incluido, y el de la abogada Ana Rossenfeld.

Por otra parte, el periodista Daniel Ambrosino, mencionó en “El Show de Los Escandalones” que existiría fraude para sacar número para el turno de vacunación, al falsificar el número del seguro social. Al respecto, el comunicado oficial señaló: “La realidad es que las normas vienen dadas por el Estado y no se van a poder cambiar por estos casos, que no fueron ilegales, sino poco éticos”.

El malestar que generó ese aprovechamiento, en una suerte de “viaje sanitario”, motivó que el alcalde de Miami, Francis Suárez, enviara un audio al programa que conduce Rodrigo Lussich para dejar en claro que está “completamente en contra de turistas o extranjeros viniendo a vacunarse aquí, en la ciudad de Miami. Desafortunadamente, la ciudad no está administrando ninguna vacuna en este momento, ni tenemos vacuna. Ahora vamos a recibir más en las próximas semanas. Voy a revisar si personas que no viven aquí pueden tener prioridad para aplicarse la vacuna”.

Por su parte, Yanina Latorre hizo su descargo a través de una comunicación audiovisual que compartió con el periodista Ángel De Brito: “Entiendo que el que habla (por el informe que realizó Telemundo) debe ser un resentido como cuando alguien de Bolivia o Perú se va a operar y la gente se queja. Cualquier persona en la Argentina se puede operar y estudiar en universidades públicas y se ve como un tema de resentimiento”, dijo.

Además, contó -según lo reflejó Teleshow- que el viaje estaba dentro de lo previsto ya que todos los años ella vacaciona en Miami con su mamá, solo que esta vez en lugar de veinte días se quedará una semana más para que Dora se pueda dar la segunda vacuna.

De la misma manera, aclaró que no tiene ningún contacto ni nadie que la haya ayudado para que su madre pudiera aplicarse la vacuna: “Una amiga que vive acá lo escuchó y me lo contó, me pasó el dato, nada más. El turno cuesta un montón conseguirlo, estuve cinco horas en la computadora y cuatro en la cola”, explicó.

Y detalló que a la vacuna se la otorgan “a cualquier persona que pise el suelo (de Miami), que cumpla la edad (mayor de 65 años), teniendo un ID (documento)...Ya está, se vacuna, no hice nada ilegal”.l