Auge y caída de las Torres Gemelas en un especial de History para entender los atentados

09/09/2021 - 13:34 Camerino

Cuando la Historia hace historia el rigor informativo, el acceso a fuentes inéditas y la calidad en cuanto a registro documental, edición y narrativa es fundamental para conmemorar un acontecimiento a la altura de las circunstancias: los 20 años del 11 de septiembre. History rememora el atentado al World Trade Center, un hecho de tal magnitud que dejó sin aliento al planeta. Aviones comerciales, utilizados como misiles terroristas, detonaron las Torres Gemelas y parte del Pentágono, dejando una cicatriz incurable para la humanidad.

Durante 20 años, History emitió más de 70 horas de programación de estreno sobre el 9/11 y produjo más de 60 piezas de contenido digital original. Una visión multiangular de los hechos que llevó a la señal a alzarse con cuatro premios Emmy por 102 minutos que cambiaron al mundo, el magnífico documental de 2009 con imágenes de más de 100 fuentes individuales.

En un importante aniversario History y History 2 asoman con un inigualable producto de su sello, que aglutina ocho horas de filmación, divididos en cinco especiales a emitirse el 11 y 12 de septiembre: 11 de septiembre: Teorías de Conspiración (The 9/11 Conspiracies Fact or Fiction); 11 de septiembre: Los cuatro vuelos (9/11: Four Flights); Auge y caída de las Torres Gemelas (Rise and Fall: The World Trade Center); 11/9: Ataque al Pentágono (9/11: The Pentagon) y La cacería de Bin Laden (Revealed: The Hunt of Bin Laden).

Además, por VOD y History Play, History y History 2 repondrán en su librería para esta ocasión los especiales: 102 Minutos que cambiaron la Historia, 11/9 Código Ángel, Los últimos minutos del vuelo 93, Días que marcaron la historia, e ISIS: Terrorismo Extremo.

EDDY RUIZ: “ESTE ES UN MOMENTO ESPECIAL”

Eddy Ruiz, Presidente y Gerente General A+E Networks Latin America, destacó: “Ya llevamos 20 años. Es una fecha que muchos de nosotros aquí presentes sabemos exactamente donde estábamos y que estábamos haciendo esa mañana del 11 de septiembre de 2001. History ha tomado estos últimos 20 años, ha producido más de 70 horas. No sé cuántos programas han creado sobre los sucesos del 9/11. Algunos de ustedes recordarán "102 minutos que cambiaron la historia", ganador de 4 premios Emmys, y en esta ocasión, a los 20 años de ese evento, vamos a compartir con nuestro público en Latinoamérica siete horas, en cinco programas entre el 11 y el 12 de septiembre en nuestra programación, en VOD, en todas nuestras pantallas, recordando específicamente que aconteció. Uno de los de los cinco programas habla sobre las teorías de la conspiración. El otro programa es sobre los cuatro vuelos. Se va a hablar también sobre El Auge y La Caída de las Torres Gemelas, desde el principio, cuando se comenzaron a construir esas torres, los 30 años que estuvieron en Nueva York hasta su último día. El ataque al Pentágono es otro de los estrenos. Y vamos a cerrar con La Cacería de Bin Laden. Quiero agradecerles a nuestros distinguidos invitados hoy por tomarse el tiempo de estar aquí. Este es un momento especial para nosotros en History Channel, porque comprendemos lo que esto significa para nosotros en los Estados Unidos y todo lo que sucedió durante estos 20 años”.

BRAILOVSKY: “LA HISTORIA NO ESTÁ ENCRIPTADA”

“El 11 de septiembre representa un nuevo modo de mirar la historia como un hecho que nos conmueve, que nos conecta con el presente y que la historia va cambiando. La historia no está encriptada y encerrada en el pasado. La historia se mueve y cada vez que aparece un nuevo testimonio, un nuevo documento o un nuevo video, como sucede con estos programas, nuestra mirada sobre hechos tan fuertes como los ataques de Nueva York van cambiando y nos parece que en este vigésimo aniversario nuestra mejor contribución es dar esta nueva luz, esta nueva información y rendir homenaje, por supuesto, a las víctimas, manteniendo el recuerdo vivo de los que sufrieron en ese atentado.” sostiene Miguel Brailovsky, Senior VP de contenido History y History 2 Latin America.

Para conmemorar el atentado, que se llevó la vida de casi tres mil personas, registró más de 25 mil heridos y precedió a la Guerra de Afganistán, el documental 11 de septiembre: Teorías de Conspiración hace foco en las preguntas que varios se repiten hoy en día y dan lugar a las más descabelladas (y no) teorías conspirativas del auto-atentado. A lo largo de 90 minutos se busca responder, por ejemplo, si una serie de detonaciones controladas podría haber sido el factor crucial de la caída de las Torres Gemelas. ¿Fueron patrocinadas por la gestión Bush?¿Podría un misil gubernamental haber impactado en la cara oeste del Pentágono? El último de los vuelos -que tenía como destino el Capitolio- se estrelló en un campo de Shanksville (Pensilvania) ¿fue derribado por aviones militares?

Los dígitos 11, 175, 77 y 93 nunca volverán a ser los mismos desde septiembre de 2001. Ellos indican los números de vuelo de las empresas American Airlines y United Airlines que estuvieron involucradas en el mayor atentado terrorista suicida del mundo occidental. En 11 de septiembre: Los cuatro vuelos se registra el fatídico periplo de cada uno de estos viajes a través del descarnado relato de madres, padres, hijos e hijas, viajeros frecuentes y novatos y las tripulaciones que tuvieron papeles heroicos a merced de los terroristas a bordo. Cada dramática historia fue respaldada por una asombrosa evidencia documental: grabaciones de audio enviadas por las víctimas a sus seres queridos, información de la caja negra, entrevistas a parientes de algunos fallecidos como así también el intercambio de mensajes entre la cabina y los controladores del tráfico aéreo.

CONTEXTO ARQUITECTÓNICO DEL HECHO

En esta saga de documentales, History y History 2 también proponen una visión y contexto arquitectónico del hecho: la construcción de las Torres Gemelas y lo que significó para el tejido urbano de la Gran Manzana. Auge y caída del WorId Trade Center, responde en sus dos horas de duración varios interrogantes de importancia. ¿Por qué los edificios cayeron tan rápido? ¿Fue la falta de protección contra incendios un factor, ya que sólo algunos pisos estaban completamente protegidos? La antena de la Torre Norte, cayendo dentro del edificio antes del colapso, ¿significa que el innovador diseño del núcleo central fue una debilidad clave? Durante ocho años, erigir las torres redefinió el skyline neoyorquino, como una de las insignias de Manhattan. Pero estas maravillas modernas albergaron una historia signada por la tragedia, desde suicidios y robos, hasta atentados, como el también ocurrido en 1993. En Auge y Caída se analiza la ingeniería de la doble mole de poco más 400 metros de altura y, con el uso de elementos históricos y gráficos, se entrevista a expertos de la construcción y el diseño para revelar maravillas y vulnerabilidades de estos edificios sin igual.

LAS TORRES GEMELAS-PEARL HARBOR

Sesenta años antes del ataque a Las Torres Gemelas (y tres meses previos a la invasión de Pearl Harbor, en diciembre de 1941), el Departamento de Guerra de los Estados Unidos comenzó la construcción del Pentágono, uno de los objetivos del 9/11, impactado por el vuelo 77 de American Airlines. Este atentado se detalla en “11/9: Ataque al Pentágono”, el documental de una hora que desgrana, a través del relato del coronel Paul Anderson y Marilyn Wills -testigos del hecho- el colapso que dejó un saldo de 189 muertos.

El corolario de esta serie documental de colección cierra con La cacería de Bin Laden, que narra los pormenores del operativo para atrapar al, por entonces, líder del grupo terrorista al-Qaeda.Gracias a un acceso, sin precedentes, a los archivos del 9/11 Memorial & Museum, a la inteligencia estadounidense y al personal militar, se pudo reconstruir paso a paso la redada que dio con el paradero de Osama Bin Laden.

El documental, de una hora y media de duración, incluye testimonios exclusivos como los de los ex presidentes George Bush (“Nadie sabía lo que estaba pasando. Nadie podría haber imaginado cuatro aviones atacando ciudades estadounidenses”), Barack Obama, la ex Secretaria de Estado Condoleezza Rice y, por primera vez, la palabra de los planificadores encubiertos, analistas de inteligencia y miembros de las fuerzas SEAL.

“Estados Unidos no olvida que somos resistentes, que si nos hacen daño, se hará justicia”, dirá Obama en el documental y así librar el operativo venganza que cruzará el Atlántico y llegará hasta un misterioso complejo en Abbottabad, Pakistán, sin estar seguro de que Bin Laden estaba allí. El director de la CIA Leon Panetta, el comandante de la misión (almirante William McRaven) y Hillary Clinton, Secretaria de Estado al momento de la cacería, aportaron su voz a este documental con un invalorable archivo de imágenes.