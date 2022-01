Lorena Hermida se pregunta “¿Es amor?” y canta clásicos boleros con su singular voz

13/01/2022 - 15:37 Camerino

Lorena Hermida explora el bolero, género del amor romántico por excelencia, desde una visión actual y se pregunta: “¿Es amor?” El disco, el segundo de su carrera (el primero es “Flor de otoño”) fue presentado en vivo en Europa antes de editarse y está disponible en todas las plataformas digitales.

Una pregunta que nos desvela, nos interpela y ha perdurado en el tiempo: “¿Es amor?” Así, el título que eligió Lorena Hermida para bautizar a su primera composición, también da nombre al disco que acaba de editar. En su segundo trabajo discográfico, Lorena transita el mundo romántico de los boleros, entremezclando clásicos de grandes autores y autoras, con este bolero propio que abre la obra.

Pasión o enojo, alegría o decepción, las caras del amor, hechas canción. El amor romántico en tiempos actuales, naturalizado, con sus efímeras certezas y grandes dudas, sin príncipes ni princesas. El amor que se construye de a dos, primero siendo uno.

“Este último disco es más personal, en donde disfruté grabar con dos grandes amigos de invitados: Magalí Otasso en voz y Gastón Pugliano en percusión y voz. Elegí cantar boleros porque me gusta el histrionismo y desarrollar el costado sensual de mi personalidad, entonces el género me permitió “volar” un poco en ese aspecto. El amor romántico aún sigue siendo un interrogante, por eso para mí el título tenía que ser con signos de pregunta y no una afirmación”, destacó en un zoom exclusivo con EL LIBERAL.

ACERCA DE LORENA HERMIDA

Lorena Hermida es cantante y docente desde hace 20 años. Estudió inicialmente en el Conservatorio Manuel de Falla, luego de manera privada con Cristina Aguayo y Roxana Amed. En 2015 editó su primer disco Flor de otoño, en el cual participaron como invitadas especiales Chiqui Ledesma y Roxana Amed, quien además de ser su maestra, es considerada una referente muy importante en su carrera. Luego de una gira por México, el disco fue presentado oficialmente en Buenos Aires en Café Vinilo.

Se ha presentado en múltiples escenarios de su país y Latinoamérica. Desde el año 2009, es fundadora y directora de la escuela de canto “La Voz Cantada”. Ha viajado por toda Argentina compartiendo sus talleres y seminarios. Entre diciembre de 2019 y enero de 2020, realizó su primera gira europea, donde presentó su primer disco Flor de Otoño y adelantó su reciente material ¿Es amor?, que demoró el lanzamiento a causa de la pandemia. La gira abarcó España, Francia. Holanda y Bélgica. Además, brindó un taller de canto en distintas ciudades de España y Francia.

Como docente de canto, da clases y asesoramiento artístico. Desde el 2015 forma profesores (formación anual que actualmente se brinda online). En la actualidad, ya se prepararon más de 170 cantantes de 7 países diferentes, para poder comenzar a dar clases.

Lorena además lleva adelante un proyecto solidario llamado Comunidad Sánguche, junto a otros colaboradores. La iniciativa surgió de la necesidad de llevar alimento a personas en situación de calle. “Hace años que vengo dándole vueltas a mi necesidad de colaborar un poco más, y acá estoy, arrancando de a poco, acompañada de gente hermosa que son los colaboradores mensuales”.