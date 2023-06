Nagibe Abbud Chaparro, actriz y cantante mexicana, una férrea defensora de los animales

02/06/2023 - 15:50 Camerino

Nagibe Abbud Chaparro es una actriz y cantante originaria de Chihuahua, Chihuahua, nacida un 6 de julio de 1997, quien desde muy temprana edad se inclinó por las expresiones artísticas, y con tan solo 8 años de edad incursionó en el teatro musical en obras locales.



En el 2016, con el fin de perseguir sus sueños, se mudó a la Ciudad de México, ya que ingresó al Centro de Capacitación Artística (CEA) de Televisa, graduándose en este 2023.





Para Nagibe actuar y cantar es su vida desde que tiene uso de razón: “Desde que tengo memoria yo quiero ser actriz y cantante, desde siempre me he visualizado sobre un escenario y en sets de grabación y ahora que lo hago, quiero ir cada vez por más y más y sé que con constancia, disciplina y humildad, lo puedo conseguir”.

Hasta este punto de su vida artística, ha tenido participaciones importantes en los unitarios; “La Rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho” y “Esta historia me suena”, así como en la telenovela “La Reina soy yo”.



En cine y series, ha participado en; “Señorita 89”, “La rebelión de los Godínez” y actualmente se encuentra produciendo la cinta “Es por ti”.



Como ser humano, Nagibe se define como una mujer “dadora de luz”, que ama a los animales, desinteresada, con los pies bien puestos sobre la tierra y con todas las ganas de sobresalir en la industria del entretenimiento.



Este 2023 será un año de cosechar todo lo que Nagibe ha venido sembrando, pues el proyecto musical como solista verá la luz en los próximos meses, mismo que ha estado preparando con mucho foco a fin de presentar calidad en todos los sentidos.

ADOPCIÓN Y ESTERILIZACIÓN



Nagibe Abbud Chaparro, además de ser una talentosa actriz y cantante, desde muy pequeña ha demostrado el amor por los animales, mismo que creció a partir de una triste experiencia, cuando resguardo a unos recién nacidos y todos, desafortunadamente murieron, fue en ese momento cuando decidió ayudarlos dentro de sus posibilidades.





Fue a raíz de realizar por medio de las redes sociales mensajes de apoyo, que le brindó la oportunidad de tener acercamiento y amistad con varios rescatistas.



A la edad de 15 años tuvo su primer contacto con este tipo de actividades y así lo explicó. “Cuando tenía 15 años, lo recuerdo perfectamente, yo no trabajaba, por consiguiente, no tenía dinero y como tampoco me gustaba pedirles a mis papás, lo que empecé a hacer fue donar comida con lo que me daban para ir a la escuela y mis ahorros, también mis papás iban al súper y compraban muchas cosas, así que yo me tiraba un clavado en el refri, agarraba tortillas de maíz, arroz, entre otros productos que sabía que podían comer los perritos y lo donaba a mis amigos con refugios.



Un año después, al cumplir 16 años, Nagibe comenzó a trabajar en una de sus grandes pasiones, pues se integró a una compañía teatral y ahí ya tuvo oportunidad de lograr un apoyo económico mayor al de antes.



“Mucha gente no ayuda porque cree que la única forma es con dinero y es mentira, puedes donar comida en general qué tal vez ya no vas a comer, sabanas, cobijas que ya no usas y que posiblemente terminarán en la basura, puedes ayudar siendo “hogar temporal” que son clave para mantener la dinámica de rescate y adopción y evitas que los animales tengan que volver a la calle o se queden por largos periodos en veterinarias, puedes promover en redes sociales la crisis generalizada de perros en situación de calle y la conciencia contra el maltrato animal en nuestra comunidad.

Nagibe como activista pro animal invita a la adopción y a evitar la compra de mascotas, pues ha vivido experiencia donde los pet shops y criaderos no tienen buenas condiciones para los animalitos puestos en venta.





También puntualizó sobre la esterilización, como un método que ayuda a disminuir el número de perros en situación de calle y que a su vez significa mayor número de mascotas con un hogar digno y bajo los cuidados necesarios.

Consciente de lo que significa ser portavoz de este tipo de actividades, Nagibe predica con el ejemplo.



“Este es uno de los muchos mensajes que me gusta compartir en redes sociales, fue a principios de este año que me puse como meta empezar a rescatar por muchos casos que me mandaban en Instagram y lo empecé haciendo con cachorros en terrenos baldíos, es increíble la transformación que tienen los perritos cuando pasan del miedo a la felicidad extrema y eso es algo que simplemente me llena de felicidad y no se puede comprar”.



Finalmente se dijo consciente de no poder ayudar a todos los perritos de la calle o en abandono, pero si reafirmó su amor y apoyo a los mismos siempre que tenga oportunidad de hacerlo.