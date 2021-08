VIDEO | Lo chocó un auto, perdió una pierna y sigue siendo campeón

29/08/2021 - 07:34 Deportivo

POR DANIEL VERA - EDITOR DE DEPORTES





L a historia de Alejandro Alcaide (ex futbolista de Primera División de la Liga Santiagueña de Fútbol y ex árbitro de una de las ligas amateurs de Santiago) es muy triste y conmovedora a la vez.

En el verano del 2011 fue embestido por un automóvil y las consecuencias fueron muy serias para un hombre que hace poco había sido blanqueado en su trabajo y estaba muy feliz. Sufrió la amputación de su pierna derecha y un bajón anímico que lo llevó a caer prácticamente en un estado de depresión.

“Volvía en mi moto de dirigir en un torneo reducido de fútbol a beneficio del papá de un amigo que se encontraba grave. Lo hacía junto a un chico vecino que estaba trabajando conmigo en mi casa cuando me vinieron a buscar. El accidente fue después de las 20 horas en la avenida Solís casi Aguirre vieja. La peor parte la llevé yo y tuve que ser trasladado al hospital Regional para mi atención”.

Y ahí comenzó la otra pesadilla para este padre de familia y para un arquero que en su momento había atajado en Comercio Central Unidos, Mitre, Central Córdoba y Central Argentino de La Banda. “Por las lesiones en los ligamentos que se me habían infectado cuando me colocaron yeso en ambas piernas, tuvieron que amputar la derecha. Estaba al límite de la gangrena. Imagínate ese momento. Fue algo muy difícil de asimilar para mí”.

Pero el panorama se complicó mucho más cuando a Alejandro le dijeron que debían hacerle una cirugía bastante riesgosa en la pierna izquierda que también sufrió las consecuencias del accidente. “Por suerte todo salió bien y así se pudo evitar la segunda amputación”. Ya con el trabajo de recuperación y de rehabilitación en su casa, y después de pasar por un proceso de dolor, angustia y mucha impotencia por el accidente que le cortó la carrera de árbitro amateur a los 32 años, la ida le dio la posibilidad de hacer algo que jamás hubiera imaginado: ser jugador de básquet sobre silla de ruedas del Club Antonio Tagliavini del barrio Ejército Argentino e integrar además, por una invitación, el seleccionado argentino de handball adaptado, un deporte que no lo tenía ni en los sueños practicar.

SUS INICIOS





“Al básquet empecé a jugar en el club Antonio Tagliavini. Un día estaba en la vereda de mi casa con la camiseta de Quimsa puesta y por frente mío pasó un vehículo que cargaba sillas de ruedas. Se bajó un hombre y me ofreció sumarme al equipo. Le dije que jamás había jugado al básquet. Igual me invitó y me dijo que ellos me iban a enseñar. Y así aprendí”. Alejandro empezó a participar con su equipo de los torneos interprovinciales y rápidamente le tomó la mano al juego del baloncesto.

Después surgieron los viajes a otras provincias y llegó la sorpresiva propuesta de probarse en la selección argentina de handball adaptado.

“Fue en Chaco que me vieron jugar y me invitaron a viajar a Buenos Aires para una evaluación. Lo hice y al poco tiempo me confirmaron en el equipo. Todos en mi familia estaban muy felices por la noticia”.

La selección Argentina le permitió jugar en los torneos internacionales y salir incluso campeón con la Albiceleste. La vida para él ya había tomado un giro de 90 grados. Al margen de lo que le dejó el accidente, pudo seguir adelante y ahora está al frente de la escuela de fútbol infantil Los Guerreritos de la 750 y de un equipo femenino de fútbol. “En la escuelita tengo jugadores de varias categorías y también dirijo un equipo de fútbol femenino. Hace poco salimos campeones con las chicas y como premio ganamos un juego de camisetas que no las teníamos. Ellas estaban muy felices”.

Para el cierre de esta historia que deja un claro mensaje de superación y de entrega, Alejandro les habló a todas las personas que piensan que es muy difícil enfrentar y luchar contra todas aquellas situaciones que dan la sensación que son imposibles de lograr.

“Mi familia me ayudó también mucho para salir adelante. Después de lo que me pasó, anímicamente quedé destruido y creía que todo había muerto para mí. Agradezco infinitamente que hayan aparecido también esas personas que me llevaron a seguir haciendo deporte de manera más limitada, pero con el orgullo de saber que estoy vivo y que puedo dar mucho más aun”.