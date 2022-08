Para empezar a ver los octógonos negros en las góndolas habrá que esperar semanas, incluso meses

21/08/2022 - 01:34 Economía

Si bien desde ayer los productos alimenticios elaborados con exceso en grasas, azúcares, sodio y calorías de las grandes empresas deberán elaborarse con el sello correspondiente, para empezar a ver la mayoría de los octógonos negros en las góndolas todavía habrá que esperar semanas o meses.

Es que las principales empresas del rubro -Molinos Río de la Plata, Mondelez, Danone, Mastellone y prácticamente todas las lácteas- pidieron y obtuvieron una prórroga del Ministerio de Salud para sumar los octógonos negros, a partir del año próximo.

La prórroga también alcanzó a las marcas propias de los supermercados, con el argumento de que se trata de productos que son fabricados por pymes por más que utilicen las marcas de Carrefour, Coto, Jumbo (Vea) o Changomás.

Por el momento, algunas de las pocas compañías que empezarán a sacar de sus líneas de producción los productos con las nuevas etiquetas son las fabricantes de gaseosas.

En Coca-Cola confirmaron que sus bebidas que forman parte del plan Precios Cuidados se empezarán a vender con los octógonos negros, mientras que en Pepsi precisaron que pidieron la prórroga para algunos de su productos, mientras que otros se adecuarán a la nueva norma desde hoy. En todos los casos, la vigencia de la ley no significa que automáticamente los productos alcanzados cambiarán su etiqueta. La mercadería que ya fue fabricada con los viejos envases y que está en los depósitos de las empresas proveedoras y en los centros de distribución de los supermercados se seguirá vendiendo hasta agotar los stocks. La Ley 27.642 se sancionó el 26 de octubre de 2021 y el 23 de marzo pasado se publicó el decreto reglamentario 151/2022. La normativa establece diferentes etapas para la implementación de uno de sus ejes, que es la colocación de sellos a los productos que tengan exceso de grasas, azúcares, sodio y calorías. Para las grandes empresas, el 20/7 venció el pedido de prórroga que se podía solicitar por 180 días y este sábado las firmas que no fueron autorizadas o no la solicitaron ya deben elaborar sus productos con los sellos.

Para mayo de 2023, todos los productos deberán tener los sellos. Para las pequeñas y medianas empresas, el plazo para pedir prórroga vence el 20/1/23. Un mes después deberán tener los sellos aquellos productos que no hayan recibido o pedido prórroga y el 20/11/23 los productos tienen que presentar los sellos. Los sellos establecidos por la ley se deberán colocar en el frente de los envases.

Se trata de octógonos negros que tendrán las siguientes inscripciones: “Exceso en azúcares”, “Exceso en sodio”, “Exceso en grasas saturadas”, “Exceso en grasas totales” y “Exceso en calorías”. Además, si tiene edulcorantes, el envase deberá tener debajo de los sellos de advertencia la siguiente leyenda: “Contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”, al igual que si tiene cafeína deberá decir: “Contiene cafeína. Evitar en niños/as”.

Más allá del sello, los productos que tengan estos excesos no pueden contener en sus envases personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas ni estar acompañados por elementos interactivos, obsequios, premios, regalos, accesorios, adhesivos, juegos, descargas digitales o cualquier otro elemento. Tampoco pueden ofrecer la participación o promesa de participación en concursos, juegos, eventos deportivos, musicales, teatrales o culturales, junto a la compra de productos.