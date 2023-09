FÚNEBRES | 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

06/09/2023 - 00:01 Funebres

Elena Farías (Loreto)

Martín Eladio Capchey (Córdoba)

Delicia del Valle Gerez de Luna

Nidia Lucila Padilla (Villa La Punta)

Participación de Fallecimiento

NORIEGA HUGO HECTOR (Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 03/09/23 y espera la resurrección.

Su esposa Eva Sosa, hijos: Víctor, Liliana, hijos políticos: German, Paola, nietos: Joaquín, Jazmín, Luciana, Ámbar y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Aguada. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.





PARTICIPÀCIÓN DE FALLECIMIENTO

CLAUDIA KARINA DÍAZ

(q.e.p.d.) Falleció el 5/9/23…

“El Señor es mi pastor, nada me puede faltar”. Directivos, docentes, personal de maestranza, alumnos y la comunidad educativa de la Escuela Nº 22 Absalón Ibarra participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra compañera Claudia Karina Díaz. Acompañan a la familia en tan doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTÍN ELADIO CAPCHEY

(q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23 en la ciudad de Córdoba.

Su hermana Amanda y sus hijos José María y familia; Cristian Leonardo y familia; Romina y familia acompañan en el dolor a su esposa Nélida e hijas. Rezamos a Dios por su eterno descanso.





RECORDATORIO

SARA JORGE DE NAZARIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/19 y espera la resurrección.

A cuatro años de su partida. Que brille para siempre la Luz que no tiene fin.

Sus hijos Lito, Enrique y Graciela del Frari, Susana y Juan José Lami Hernández; sus nietos Pablo y Pikii, Patricia y Oscar, Martín y Verónica, Federico y Sofía S., Santiago y Sofía V., Susana y Martín, Juan José y Lilian, Durval y Alejandra; sus bisnietos; sus sobrinos y sus respectivas familias invitan a recordar su memoria elevando oraciones al Altísimo.





INVITACION A MISA

PATRICIA ALEJANDRA CARABAJAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 29/8/23 y espera su resurrección

Tu partida nos dejó un enorme vacío en nuestros corazones, tus recuerdo vivirán por siempre intactos en quienes te conocimos y amamos hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor.

Su hija María Pía, sus padres Mario y Rosa María, sus hermanos Cecilia, Mario y Flora invitan a participar de la misa que se celebrará hoy a las 20.00 hs. en la Catedral Basílica con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.













INVITACIÓN A RESPONSO

JUAN JOSÉ FIGUEROA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/9/22…

Has fallecido, te has ido, pero no de nuestros corazones ni de nuestros recuerdos. Su esposa Gladys y sus hijos Juan y Francisco invitan al responso que se oficiará el día 8/9 a las 16.30 en el Parque de la Paz.





INVITACION A MISA Y RESPONSO

NELY DEOLINDA DEL VALLE JUÁREZ DE SALVATIERRA (Peta)

(q.e.p.d.) Se durmió el 7/9/21….

Esposa, madre y abuela querida. Hoy hace dos años que te fuiste a los brazos del Señor. Es tanta la tristeza de saber que no estás, pero queda el consuelo de recordar todos los momentos de nuestra vida juntos. Siempre vivirás en nuestros corazones. Su esposo Fidel, sus hijos Ruly, Dely, Ale y Patricia con sus respectivas familias invitan al responso que se hará hoy a las 16 hs en el panteón del cementerio La Piedad y a la misa que se celebrará el viernes 8 en la Pquia. Nuestra Señora de Sumampa a las 20 hs. Se ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.





RESPONSO E INVITACIÓN A MISA

RAQUEL MARILINRÍOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/23|.

Nueve noches que tu ausencia duele, que se extraña tu risa, tu acompañamiento y el amor que me dabas todos los días, te amo y así será hasta que nos volvamos a encontrar, su compañero Mario Daniel Sánchez. Sus suegros, Mario y Palmira, sus cuñadas Pamela y Soledad e hijos invitan al responso que se oficiará hoy a las 10 en el cementerio La Piedad y a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.













INVITACIÓN A MISA

JOSÉ LUIS DI SANTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/20 y espera la….

Hijo querido hoy se cumple un año más de tu inesperada partida al Reino Celestial desde ese día todo ha cambiado la tristeza es profunda y cada día te extrañamos más pero nos reconforta saber que estas descansando en paz. ¡En la estrella que brille más ahí te buscaremos! Rogamos al señor nos de consuelo. Vivirás en nuestras mentes y corazones te amaremos por siempre. Tu madre, tu hermana Florencia tus hijas Isabella y Josefina, tu ahijado Francisco y sobrino Aldito, tu madrina Adriana, tus tíos Yoli, Lucky y Eduardo tus primos Agostina Jimena e Ignacio, invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.













AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

ALBANO JULIO VOLTA

Falleció el 29/8/23

Sus hijos Silvina, Santiago, Agustín, sus hijos políticos Lautaro Peralta Galván, Patricia Vidal y Gabriela Prieto, sus amados nietos Joaquín, Inés, Lucía, Augusto, Nicanor y Felicitas agradecen a familiares, amigos e instituciones las muestras de cariño recibidas y su acompañamiento en tan dolorosos momentos e invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20:30 en la Iglesia Santo Domingo con motivo de cumplirse 9 días de su partida y así rogar por el eterno descanso de su alma.

CAMUS, LUIS GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/23|. " El Señor es mi pastor en lugares de verdes prados me hará descansar". Chini Habra Fernández y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan en estos duros momentos a su familia! Descanse en paz estimado amigo!!

CASAIS, EMIR OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/23|. Sus consuegros Manuel López Delgado y Silvia Canllo, sus hijos Horacio, Karina y Diego, nietos participan su fallecimiento, acompañan a Tota, Luján, Yesica y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

CASAIS, EMIR OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/23|. Personal directivo, docente, de maestranza y alumnos de la Escuela de la familia Agrícola de Forres "Renzo Scapolo" participan con profundo dolor el fallecimiento de padre del docente Prof. Oscar Eduardo Casais. Acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

CORTIGIANI, PABLO LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/9/23|. Nora R. Rafael de Jiménez despide con gran dolor a su sobrino Pablo, acompaña con cariño a su esposa e hijos, a su hermano Marcelo, a sus tíos y sus familias. Ruega por su descanso en el Señor, consuelo y esperanza para los suyos.

CORTIGIANI, PABLO LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/9/23|. Roberto R. Rafael y sus hijos participan con dolor el fallecimiento de Pablo. Elevan oraciones por su paz eterna y el consuelo para toda su familia.

DIAZ, CLAUDIA KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/23|. Personal directivo, docente y de maestranza de la escuela Nº 1172 "Juan Felipe Ibárra" participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Srta. Rosa Díaz y acompañan a toda su familia en este momento de pesar.

DIAZ, CLAUDIA KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/23|. Querida Brujita Claudia, sabemos que ya no estarás con nosotros y eso nos duele mucho, pero estamos felices porque ya gozas de la gloria de Dios. Queremos que sepas amiga que siempre te tendremos en nuestros corazones y con los mejores recuerdos vividos. Claudia, Gracias por haber sido una excelente compañera, amiga y Brujita. Teresita. Mónica, Miriam, Marta y Guadalupe, tus amigas.

GEREZ DE LUNA, DELICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23|. Sus hijos Pili, Alberto, Pichona y Franco, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, hoy a las 10 Cementerio El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/23|. Su esposa Blanca, su hija Soledad, hijo político José, nietos, Sergio, Celeste, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer em Cementerio del Parque El Descanso. -SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 - TEL.4219787 / 3854386686.

HERRERA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/23|. Maria Rufino participa con dolor de su fallecimiento y acompaña a su hija Soledad y familia en tan duro momento. Y ruega oraciones en su memoria.

HERRERA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/23|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno". Vocales de la junta de Calificaciones y Clasificaciones del Nivel Inicial Prof. Adriana Gómez, Prof. Marcela Cáceres, Prof. Hebe Suárez. Sus compañeros: Soledad Carranza, Ramiro Cerioni, Lucrecia Kozlowsky, Ximena Heredia, Daniela González, María de los Ángeles Pérez, Patricia Castaño, Lucía Orieta, Carlos Di Blase y Javier Santana participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra querida amiga Soledad. Acompañan a su hija, esposa y familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

MURILLO, MARIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/21|. Marito, hoy hace dos años de tu partida al Reino de Dios. Recuerdo siempre los 50 años de matrimonio que disfrutamos juntos a nuestros hijos y nietos. Cada día agradezco a Dios en mis oraciones por la vida que vivimos juntos y la familia que formamos. Hoy que vos ya no estás nuestros hijos Rita y Andrés, nietos Natanael, Mía y Delfina Arias Paz; Martín e Ivanna Galván, nietos Juan Martín, Paloma y Amparo Murillo son el sostén y la razón de mi vida. Que tu alma descanse en paz, rogaremos hoy con una misa en la parroquia San José, Bº Belgrano a las 19 hs. Con mucho amor tu esposa Luchy Boláñez.

YACHELINI, MAITE (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/11|. Mi querida Maitechu, cómo vamos a poder superar tu partida, si todos los recuerdos son para ti, hoy es la fecha de lo que sería tu cumpleaños, cuánto dolor sentimos al no tenerte con nosotros, con tu perdida se perdieron nuestras alegrías, ya no hay el sentido que le dábamos a tus reuniones, pensamos que tu estarás en algún lugar hermoso con coloridas pinturas, tus colores preferidos y en nuestro pensamiento la tristeza de no tenerte con nosotros, pero nos damos cuenta que tu nos estás mandando señales en los momentos oportunos. Que descanses en paz. Tu madre Marisa Yachelini.

FARÍAS, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23|. Sus hijos Alejandro, Lelia, Daniel h. politicos Carola y Miki sus nietos Daniela, Rebeca, Rita, Soledad, Fernando y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto Cob Caruso Cia Arg de Seguros servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386682.

PADILLA, NIDIA LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/23|. Sus hijos Gustavo, Andres y Silvia, su hijo político Claudio, sus nietos Maira, Claudio y Omar, sus bisnietos Santino, Yani, Mateo, Lorenzo y demás familiares, ruegan su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Villa La Punta. Cob. CARUSO Cía. Arg. de Seg. S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel: 429-6027 Cel: 385-5357628.