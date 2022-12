Scaloni: ''Dejaremos hasta la última gota de sudor''

03/12/2022 - 03:31 Mundial Qatar 2022

La Selección Argentina de fútbol vive un momento muy especial en el Mundial de Qatar y todo es alegría y felicidad en el plantel "albiceleste". El equipo de Lionel Scaloni se juega hoy el pasaje a los cuartos de final ante Australia y el clima no puede ser otro que de grandes expectativas.

Ayer el que habló en conferencia de prensa fue el propio entrenador que más allá de lo que significa asumir este compromiso ante el combinado australiano, destacó que sus jugadores dejarán hasta la última gota de sudor para competir en el Mundial.

"Esto es fútbol y sabemos el grado de dificultad que tiene. Cuando uno habla de grandes selecciones, piensa que todas tienen que estar en la siguiente fase y eso no es así. A veces no es fácil jugar con los resultados en contra. Le pasó a Alemania y Bélgica", graficó.

El entrenador imaginó un ambiente favorable en el Ahmad bin Ali, con capacidad para 45.000 personas aproximadamente, tal como ocurrió frente a Polonia en el Estadio 974, de similar aforo.

"Históricamente la hinchada argentina se hace notar en los mundiales y cuando el estadio es en un 90% favorable, como el otro día, se nota más todavía. La sensación fue muy linda, ojalá que el ambiente sea el mismo que contra Polonia porque fue como jugar en la Argentina", deseó.

Por otra parte, y al enfrentar preguntas relacionadas a las diferencias entre un seleccionado y otro, Scaloni sugirió "dejar de lado los favoritismos y jugar el partido de fútbol porque, al final, son 11 contra 11 adentro de una cancha".

"Si el rival es inferior hay que verlo, no estoy muy de acuerdo con eso. A mí no me sorprende la clasificación de Australia porque es un buen equipo, que hizo una muy buena eliminatoria y se quedó en la puerta de la clasificación directa al Mundial. No hay que confiarse", alertó.

"Tiene buenos jugadores y es un equipo, lo que implica que siempre sea difícil. Me refiero a que es un conjunto de jugadores que sabe lo que quiere y eso implica un grado de dificultad", explicó.

Scaloni avisó que la Argentina presentará "un planteo similar, con matices" en el aspecto defensivo para encarar el partido con los oceánicos. "En ataque siempre intentamos hacer lo mismo, defensivamente podemos cambiar", admitió.