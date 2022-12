El Mundial Qatar 2022 baja su persiana: prometen una ceremonia de clausura "memorable"

18/12/2022 - 08:26 Mundial Qatar 2022

La ceremonia de clausura del Mundial de Qatar 2022 que se realizará en la previa de la final que disputarán la Argentina y Francia promete ser "memorable", según informó la FIFA.

El acto comenzará a las 10.30, una hora y media antes del inicio del partido que se jugará en el estadio Lusail y fue catalogado con el nombre de "Una noche memorable" solo durará 15 minutos, pero promete ser "inolvidable" para los 88.966 espectadores que asistirán a la final de la Copa del Mundo.

Los artistas que están presentes serán los que participaron de la interpretación de las canciones oficiales del Mundial de Qatar 2022, la última edición con el formato de 32 participantes que se implementó en Francia 1998.

Davido y Aisha cantarán el tema "Hayya Hayya, Better Together"; el puertorriqueño Ozuna y Gims, harán la canción "Arhbo"; mientras que Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal cantarán "Light the Sky".

"Tras una ceremonia inaugural en la que se celebró el hecho de construir puentes y conocernos los unos a los otros, más allá de nuestras diferencias, la ceremonia de clausura durará 15 minutos y en ella se hará referencia, a través de la música y la poesía, a la manera en la que el mundo se ha unido durante los 29 días de duración del torneo", indicó la FIFA en su comunicado.

Si bien no se mencionó, en el acto también habrá una mención a la próxima edición del Mundial que se realizará en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México con la participación de 48 seleccionados.

Las puertas del estadio Lusail se abrirán cuatro horas antes del inicio del partido que protagonizarán la Argentina de Lionel Messi y el vigente campeón del Mundo liderado por Kylian Mbappé.