Bermúdez rompió el silencio y habló de Miguel Russo: “Nunca estuvo en duda su continuidad”

17/04/2021 - 00:17 Mundo Boca

El colombiano Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de fútbol de Boca que encabeza Juan Román Riquelme, desmintió que influyan en las decisiones que toma el entrenador Miguel Ángel Russo, cuestionado en los últimos tiempos a raíz del bajo rendimiento del equipo.

“Nosotros no entramos al vestuario a sacar las alineaciones del equipo. Nuestra labor es dirigencial y administrativa, no entramos en áreas que no nos corresponden”, aclaró el exfutbolista colombiano en una entrevista con Radio Mitre.

“Boca tiene al entrenador bicampeón del fútbol argentino, si nosotros nos quejamos o los de afuera lo cuestionan entonces qué podrían decir de los otros entrenadores de nuestro fútbol. Nuestras opiniones no son autoritarias ni obligaciones para el entrenador, no entramos en su decisión”, aclaró el “Patrón”.

“Más allá de que Boca tuvo momentos buenos y menos buenos, nunca estuvo en duda la continuidad de Russo. Los dolores de cabeza de Russo son también nuestros dolores de cabeza”, aclaró el colombiano.

“Me sorprende que digan que no hay diálogo con el plantel, siendo que hablamos todos los días. Es todo mentira. Con Russo mantenemos charlas periódicas y con los futbolistas cada vez que es necesario”.l