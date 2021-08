Battaglia: "Tuvimos un poco de lo que buscamos"

26/08/2021 - 03:23 Mundo Boca

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, hizo anoche un análisis después de la victoria de su equipo ante Platense por 3 a 1 en Vicente López. En la ocasión, confesó que se fue conforme con el nivel del equipo, pero estuvo autocrítico con algunas falencias pese al resultado obtenido.

"Hoy (por ayer) tuvimos un poco de lo que buscamos, lo que pretendemos. Faltó el pase fino del final. Alguna definición en el primer tiempo. Hay que tener paciencia y la idea se ira viendo con el paso de los días. Conforme con lo que hicieron los muchachos. Siempre hay cosas por corregir. Seguramente más tranquilo veremos el partido en detalle y limando cosas que hagan falta para el equipo. Tuvimos situaciones para convertir y es lo que buscamos: generar y convertir la mayor cantidad de ocasiones que podamos tener", destacó Battaglia.

Seguidamente, Battaglia se refirió al cambio de Molinas por Pavón en la parte final del encuentro. "El partido anterior se hizo un gran esfuerzo. Vamos a necesitar de todos. Le tocó a Molinas, tocó a Briasco y Vázquez arriba. Pavón tuvo su tiempo e hizo un gol. Si todos tamos en foco, nos hará bien al grupo", aseguró el entrenador de Boca Juniors, quien en su primera semana después de la salida de Russo, sumó dos triunfos en fila.

Por otra parte, Aaron Molinas, la figura del partido anoche ante Platense, destacó: "Tuve problemas en la rodilla que vengo sufriendo hace rato. No me permitió debutar, ahora me recuperé y agarro confianza. Estamos agarrando confianza, el juego de Seba que es lo que quiere, estamos contentos".

Por último, Molinas dijo: "He jugado en varias posiciones, me siento cómodo de enganche, pero puedo jugar en varias posiciones. Me dicen que haga lo que hacía antes en Reserva", confesó el juvenil, clave en las dos victorias de Boca.